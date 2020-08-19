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19 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 20:34 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti, bin 303 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. İşte 19 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

19 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

19 Ağustos 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1303 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 253 bin 108, can kaybı 6 bin 39 oldu.

Son 24 saatte 1002 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 233 bin 915'e yükseldi.

BAKAN KOCA: VAKA SAYIMIZ BİN 300'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayımız, 1.300’ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın."
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18 Ağustos'ta Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmiş, bin 263 kişiye Kovid-19 tanısı konulmuştu.
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