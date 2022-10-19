HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 19 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

19 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

19.10.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekilişi 19 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleşecek. Haftada iki gün oynanan Şans Topu her çarşamba ve pazar akşamı oynanıyor. Şans Topu oynayan şans oyunu severler çekiliş sonuçlarını merakla bekliyorlar. Peki, 19 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

19 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı akşam saatlerinin gelmesiyle beraber merak ediliyor. Her hafta çarşamba ve pazar akşamları gerçekleşen Şans Topu çekilişinin geçmiş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.

19 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

19 Ekim Çarşamba akşamı haftanın ilk Şans Topu çekilişi gerçekleşecek. Şans Topu çekiliş sonuçları henüz belli olmadı.

Çekiliş sonuçları için tıklayınız;
https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sans-topu

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son anket yayınlandı! AK Parti'nin kalelerinde çarpıcı araştırmaSon anket yayınlandı! AK Parti'nin kalelerinde çarpıcı araştırma
Karısına mesaj atan güvenliği feci şekilde dövdü!Karısına mesaj atan güvenliği feci şekilde dövdü!
59 ilde dev FETÖ operasyonu! "Finans kaynaklarının deşifre edilmesi..."59 ilde dev FETÖ operasyonu! "Finans kaynaklarının deşifre edilmesi..."
Anahtar Kelimeler:
şans topu Milli Piyango şans topu çekilişi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

Eve giren polis gerçeği ortaya çıkardı! 'Ceset var sandık'

Eve giren polis gerçeği ortaya çıkardı! 'Ceset var sandık'

SGK harekete geçti! Bildirmeyene 6 bin 400 lira ceza...

SGK harekete geçti! Bildirmeyene 6 bin 400 lira ceza...

Asgari ücretle çalışıyordu, 20 lira ile bir anda hayatı değişti!

Asgari ücretle çalışıyordu, 20 lira ile bir anda hayatı değişti!

‘Mehmet Ali Çelebi'nin eşi adına çok utandım’

‘Mehmet Ali Çelebi'nin eşi adına çok utandım’

Öldüresiye dövüp videoya kaydettiler! Dehşet anları kamerada

Öldüresiye dövüp videoya kaydettiler! Dehşet anları kamerada

İlginizi Çekebilir

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.