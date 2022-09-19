Popüler şans oyunu Çılgın Sayısal Loto'nun sonuçları araştırılmaya başlandı. Hem Çılgın Sayısal Loto hem de diğer şans oyunları hakkında detaylara, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Peki 19 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Sonuçlar, yaklaşık yarım saat sonra belli oluyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



