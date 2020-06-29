Hamilelikte 19. Hafta : 19 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anneciğim 19. haftamızdan merhaba... Zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Tam 19 haftadır beraberiz ve ben her an daha da büyüyerek dünyaya gelmeye hazırlanıyorum. Sana bir sürprizim var, bu hafta cinsiyetimi öğrenebilirsiniz. Hatta ultrasonda ellerimi, ayaklarımı bile seçebilirsiniz. Gebelikte Bebeğinizin 19. Hafta Gelişimi Anneciğim artık gözlerim ve kulaklarım büyük oranda oluştu. Ultrasonda birilerine benzetilmeye başlayabilirim. Yeni kaslarım ve sinirlerim de harekete geçmiş durumda, sizi gerinerek veya parmak emerek karşılayabilirim. Hala gözlerimi açamıyorum ama çok yakında o da olacak. Henüz bir yetişkin olmasam da an itibarıyla artık bir yetişkininki kadar sinir hücresine sahibim. Cildimin üstünde ikincil bir tabaka oluşuyor. Yağ bezlerim cildimi amniyon sıvısından korumak için bu ikinci cildi üretiyor. Vernix caseosa olan bu beyaz kaplama doğuma kadar benimle olacak ve beni koruyacak. Vücudum hala yağ geliştirdiği için cildim buruş buruş görülebilir, yakında düzelecek ve gerginleşecek korkmana gerek yok. Cinsel organlarım oluştu, artık kız mı yoksa erkek miyim görebilirsiniz. Eğer kızsam artık vajinam, uterus ve yumurta kanallarım mevcut, üstelik altı milyondan fazla yumurta hücresine sahibim. Doğuma kadar bu sayı bir milyona düşecek. Erkeksem, testislerim oluştu bile. Yaklaşık 4 haftadır testosteron salgılamaya başladım ancak henüz dış genital yapım tamamlanmadı, büyümeye devam ediyorum. Beni bu konuda utandırmazsanız sevinirim.

Cildim de yarı saydam görünümünü yavaş yavaş kaybediyor, pigment geliştirmeye devam ediyorum. Saç rengi henüz belli değil, ama saçlarım çıkmaya başlıyor. Kalp atışlarımı dinlediğinde çok hızlı olduğunu düşünebilirsin, ancak vücudum gelişmek için o kadar çalışıyor ki bu kalp atış hızı bebeklerde normal. Beynimin tat, koku alma ve işitme alanları da şimdilerde bedenimle beraber gelişmeye devam ediyor, 20. hafta itibarıyle ufak ufak sesleri duymaya başlayabilirim. 19 Haftalık Gebelikte Bebek Hareketleri 19 haftalık bebek hareketleri hissedilir mi? diye düşünüyorsan, tam olarak hissedilmeyebilir anneciğim. Artık kollarım ve bacaklarım doğru boya ulaştı anneciğim ancak henüz kıkırdak ve kemik gelişimim tamamlanmadığı için onları mükemmel kullanamıyorum. Öğreneyim, tekme de atmaya başlayacağım. Artık yavaş yavaş kollarımı ve bacaklarımı kaldırmaya başlayabilirim. Ellerimdeki kaslar artık hızla oluşuyor, zaman zaman karnına dirsek atabilir veya ultrasonlar kollarım havada pozlar verebilirim. Hamileliğin 19. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Anneciğim 19 haftalık gebelikte bebeğin boyu kaç cm olur diye doktorumuzu sorguya çektiğinden eminim, sakin ol lütfen. Boyum şimdilerde 18 cm'ye, kilom ise 19 haftalık gebelikte bebeğin kilosu için normal görülen 184 ile 227 kilogram arasında bir değere ulaşmış olmalı. Şimdilerde beni orta boylarda bir mango ve küçük bir nar ile kıyaslayabilirsin. Boyut dışında bu meyvelerle pek benzerliğim yok ama, müsaade ediyorum, bu hafta beni 'nar tanem' olarak sevebilirsin.

Anneciğim sana bahsettiklerim bebekler için ideal belirlenen kilo ve boylar. Benim kilom ve boyum bunlardan biraz farklı olabilir, senin dikkate alman gereken doktorunun yorumları olmalı. Herkesin bünyesi farklı olacağından ufak ideal değerlerle benim aramda farklar varsa üzülmemeli, sen beslenmene, egzersizlerine dikkat etmeye devam etmelisin. Doktorumuz sağlıklı olduğumu söylüyorsa tasalanmamalı, için rahat hamileliğin keyfini sürmelisin, merak etme sen iyi olduğunda ben de iyiyim. 19 Haftalık Gebelik Görüntüsü Bu hafta ultrason görüntüsünde biraz şaşırabilirsin annem. Çünkü sonogram görüntüsünde kemiklerimi net olarak görebilirsin. 19. haftada kemiklerin net olarak seçilmesi normalmiş, şaşırmamalısın. Kemiklerin bu kadar iyi görülmesinin nedeni cildimin hala şeffaf olması ve kaslarımın, yağlarımın henüz tam olarak oluşmaması. Bu haftada ultrason görüntüsünde boynumun etrafında, göğüs kafesimin arkasında ve böbreklerimin çevresinde yağ dokusu görebilirsin. Bu yağlar beni sıcak tutmak için ısı üretmeye yardımcı olacak olan özel yağ tabakaları, ilerleyen dönemde cildim pigment kazanıp, renk aldığında ultrasonda görünmez olacaklar. Beni her halimle sevdiğinin farkındayım anneciğim ancak ilerleyen haftalarda beni çok daha güzel, gelişmiş ve büyük göreceğine söz veriyorum.

Ultrason Terimlerine Ne Kadar Hakimsiniz?: Tüm Ultrason Terimleri ve Anlamları Gebeliğin 19. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Gebeliğin 19. haftasında titreme hissedebilirsin anneciğim. Göbeğin ve ben her gün biraz daha büyüdüğümüzden vücudunun denge merkezi değişiyor, bu nedenle kaslarında kasılmalar, titremeler, ağrılar ve dengesizlikler yaşayabilirsin. Ağrıyı önlemek için olabildiğince dik durmalı, kalça ve omuzlarının doğru duruş pozisyonunda olduğundan emin olmalısın. Belinde ağrılar çekiyorsan doktoruna danışarak ufak egzersizler yapabilirsin. Olabilecek kazalara karşı yüksek yerlerden, trabzanlardan ve merdivenlerden uzak durmalı, topluklu ayakkabı kullanmaktan imtina etmelisin. 19. haftada gebelik maskesi olarak da anılabilen belirtileri vücudunda görebilirsin anneciğim. Burnunda, yanağında, alnında kahverengi lekeler çıkabilir. Hatta göbeğinden leğen kemiğine doğru inen koyu bir çizgi keşfedebilirsin. Linea nigra adı verilen bu çizgi çoğu annede oluşuyor anneciğim. Bu lekelerin sorumlusu ise maalesef hormonlar. Ancak doğumdan sonra kaybolacaklar emin olabilirsin.

Yine de cildin sağlık konusunda ne kadar hassas olduğunu biliyorsun ve yaz-kış, gündüzleri güneş kremi kullanman gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Elbette kullanacağın kremi doktorlarına sormalı ve onların onayıyla seçim yapmalısın. İçinde parfüm ve paraben gibi kimyasal maddeler bulunan güneş kremlerinden uzak durmalı, cilt tipine göre ideal faktör derecesinde krem seçmelisin. 19. Hafta Hamilelik Belirtileri 19. hafta gebelik şikayetleri arasında cilt kuruluğu yaygındır. Normalde de kuru olan bir cildin varsa, hamilelik nedeniyle vücudunda çatlaklar oluşabilir anneciğim. Çatlaklar vücudun genişlediği yönün tam tersi yönünde oluşur. Özellikle karnında ve göğsünde hamilelik çatlakları oluşması normaldir, hastalık yaratmayan yalnızca estetik kaygılara yol açan çatlakları önlemek için sık sık nemlendiriciler kullanabilirsin. Ancak kullandığın kremlerin hamileler için uygun olduğundan emin olmalısın. Her kozmetik bizim için uygun değil, organik ve doğal içerikleri tercih etmelisin. Anneciğim 19. haftada baş dönmesi gibi problemler yaşaman çok normal, hem kilo nedeniyle denge sorunu yaşayabilir hem de vücudun bu ağırlığa alışkın olmadığı için başın dönebilir. Karnın hızla büyümeye devam ettiğinden, uterus büyüdükçe karnındaki bağlarda ağrı hissedebilirsin. Karnına bıçak saplanma hissi olarak tanımlayabileceğim bu ağrı, ani hareketlerde ortaya çıkabilir. Endişelenmeden doktoruna danışmalı, ağrıların artarsa muhakkak doktoruna bildirmelisin.

Vücudun bu ağırlıkları yadırgadığından, dizlerinde ve eklemlerinde de ağrılar ve sızlamalar hissedebilirsin. Anneciğim, tüm bu ağrıların seni çok yorduğunun farkındayım, masajlarla ve doğal kremlerle eklemlerini rahatlatabilirsin. Uzun uzun dinlenmeli, bana iyi bakabilmek için önce kendini sağlıklı tutman gerektiğini hatırlamalısın. Seni seviyorum ve çektiğin her ağrı için şimdiden özür diliyorum. Bu haftalarda annelerin enfeksiyon riski de artıyor. Özellikle idrarına dikkat etmeli ve üriner sistem enfeksiyonlarına karşı dikkatli olmalısın. Mesanede bakteri oluşmasının neden olduğu bu rahatsızlık, hormonlar nedeniyle bu haftalarda daha kolay ortaya çıkar. Eskisinden daha çok çişin gelebilir, yanma hissedebilirsin. Bu durumlarda doktoruna danışmalı ve en kısa sürede çözüm aramalısın. Ayrıca bu haftalarda annelerde kansızlık sık sık görülür. Kan testlerini ihmal etmemeli ve vitaminlerini sürekli ölçtürmelisin. Senin kan değerlerindeki eksikler vücudunun hamilelikten hasar görme ihtimalini artırırken benim de sağlığını tehdit edebilir. Özellikle bu zamanlarda demir eksikliği yaygın sorunlardandır. Doktoruna bu konuda danışmayı unutma anneciğim.

19 haftalık gebelikte anne karnı ne kadar büyür? diye düşünüyor olabilirsin, 19 hafta gebelik kilosu 3.6 ile 6.3 arasında değişiyor. Ben henüz gramlarla ölçülsem de senin vücudun beni korumak ve büyütmek için "kilo" alıyor. Ellerin, ayakların, karnın, vücudun hızla şişiyor, genişliyor. Anneciğim artık rahminin büyüklüğü 1.3 santimetreye çıktı. Giyinik olduğunda bile herkes hamile olduğunu anlayabilir. Karnın artık belli olmaya başlıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde rahminin büyüklüğü 2 santimetreyi bulacak, işte o zaman sen bile karnının büyüklüğüne hayret etmeye başlayacaksın. Korkma, tüm anneler başta bu şaşkınlığı yaşıyor. Gebeliğin 19. Haftasında Beslenme Gebeliğin 19. haftasında artık mide bulantılarının çoğunun bitmiş olması bekleniyor annem. Umarım iyisindir, artık beslenme konusunda seni daha rahat günler beklediğini müjdeleyebilirim. Folik asit kullanmana da gerek kalmıyor, doktorun onaylarsa multivitamin desteklerine devam edebilirsin. Ancak besinlerden yeterli değerleri alıyorsan ek besinlere de gerek duyulmayabiliyor.

Eğer bu hafta ağrı ve kramplarında artış olduysa magnezyum ve potasyum içeren gıdaları daha çok tercih edebilirsin. Kuru baklagilleri, tam buğday ekmeğini, kuru yemişleri ve muzu severek tüketebilirsin. Öğün atlamamaya, dengeli beslenmeye dikkat etmelisin. Su içmen de çok önemli güzel annem. Günde ortalama 10-15 bardak su içmen tavsiye ediliyor. 19. hafta civarında hazımsızlık ve kabızlık problemi baş gösterebilir. Bu nedenle bol posalı gıda tüketmeli, doktorun önerirse probiyotik takviyesi alabilirsin. Taze meyve, kefir ve sebze yemeyi ihmal etmemelisin. Eğer bir gıdaya alerjin varsa tüketmemeye özen göstermelisin. Alerjin ikimiz için de kötü sonuçlar doğurabilir. Anneciğim sevmesen de benim için yararlı olan pek çok şeyi tüketmek zorunda olduğunun farkındayım. Sen de ileride bana brokoli, bakla, karnabahar ve pırasa gibi sebzeler yedirmeye çalışarak bunun acısını çıkacaksın eminim. Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 19. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Gebeliğin 19. haftasında sağlığına dikkat etmelisin anneciğim. Denge, titreme probleminin üstüne bu hafta uykusuzluk da yaşayabilirsin. Uyku sorunları halsizlik ve dikkatsizlik de yaratabilir. Bu nedenle tehlikeli hareketlerden kaçınmalı, yürürken ekstra dikkatli olmalısın.

Bu ay iştahın oldukça açık olabilir, hatta karbonhidrata düşkün olabilirsin. İkimiz için gerekli olmayan atıştırmalıklardan uzak durmalısın. Hormonlu gıdalar, kimyasal içeren atıştırmalıklar bizim için ideal besinler değil, bunu biliyorsun. Ayrıca iştahını da kontrol altında tutmalısın, ben ne kadar besine ihtiyaç duyarsam duyayım senin çok yeme bahanen olmamalıyım. Kilonu kontrol altında tutmalısın. Doktorun yeme programları da sana yardımcı olabilir. Alacağın ekstra her kilo hareketini zorlaştıracak ve ilerleyen haftaların senin için çok daha zor geçmesine neden olacaktır. Benim de haddinden fazla yağlanmam sağlığımı tehdit edebilir. Bu aylarda yaşanan kabızlık problemlerinde fazla ıkınma, hemoroid sorununa neden olabilir. Bu nedenle acı çekebilirsin anneciğim, dikkatli olmalı hazır problemleri için doktoruna görünmelisin. Anneciğim, haftalar ilerledikçe senin de beni beslemek için kalp hızın artıyor, eğer bir kalp problemi geçmişin varsa doktoruna danışmalı, kontrole gitmelisin. Gebeliğin 19. Haftasında Cinsellik Gebeliğin sonuna, doğuma kadar normal durumlarda cinsellik için kısıtlama getirilmez. Eğer doktor ekstra bir öneri yapmadıysa cinsel hayatınızı yaşamaya devam edebilirsiniz. Yaşayacağınız denge problemi ve baş dönmesi sorunu nedeniyle ilişki sırasında sizi zorlayacak durumlardan uzak durmalısınız. İlişki esnasında sert hareketlerden ve şiddetli darbelerden kaçınmalısınız. Doktorlar riskli durumlarda pozisyon önerisinde de bulunabilir, sağlıklı bir doğum ve cinsel yaşam için doktorların tavsiyeleri dikkate alınarak hareket edilmelidir.