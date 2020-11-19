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  4. 19 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

19 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

19.11.2020 19:20 | Son Güncelleme:
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19 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 123 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı ise 4 bin 542 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 157 bin 756 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 850 oldu, son 24 saatte 2 bin 918 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 364 bin 573'e yükseldi.

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İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850’ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın.


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