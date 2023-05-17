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19 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı?

17.05.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs'ta bankaların çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. O gün, EFT ya da havale işlemi yapmak isteyenler de arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle tüm kamu kurumları kapalı olacak. Peki, 19 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı?

19 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı?

19 Mayıs bankalar açık mı, çalışıyor mu, sorularına internette yanıt aranıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı bu anlamlı gün için geri sayım sürerken konuya ilişkin detaylar da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargolar açık mı? İşte detaylar...

19 MAYIS'TA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. Dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günü bankalar kapalı olacak.

19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi, bankalarda işlem yapacak olan vatandaşlar 18 Mayıs günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlayacaklar.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise bankalar kapalı olacak.

2023 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Pazar - 1 GÜN TATİL - Yılbaşı Tatili
23 Ocak - 12 GÜN TATİL - Sömestr Tatili
21 Nisan - 3,5 GÜN TATİL - Ramazan Bayramı
23 Nisan Pazar - 1 GÜN TATİL - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazartesi - 1 GÜN TATİL - Emek ve Dayanışma Günü

takvim

19 Mayıs Cuma - 1 GÜN TATİL - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
28 Haziran - 4,5 GÜN TATİL - Kurban Bayramı
15 Temmuz Cumartesi - 1 GÜN TATİL - Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Çarşamba - 1 GÜN TATİL - Zafer Bayramı
29 Ekim Pazar - 1 GÜN TATİL - Cumhuriyet Bayramı

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