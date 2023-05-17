19 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı?

19 Mayıs bankalar açık mı, çalışıyor mu, sorularına internette yanıt aranıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı bu anlamlı gün için geri sayım sürerken konuya ilişkin detaylar da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargolar açık mı? İşte detaylar...

19 MAYIS'TA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. Dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günü bankalar kapalı olacak.

19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi, bankalarda işlem yapacak olan vatandaşlar 18 Mayıs günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlayacaklar.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise bankalar kapalı olacak.

2023 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Pazar - 1 GÜN TATİL - Yılbaşı Tatili

23 Ocak - 12 GÜN TATİL - Sömestr Tatili

21 Nisan - 3,5 GÜN TATİL - Ramazan Bayramı

23 Nisan Pazar - 1 GÜN TATİL - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Pazartesi - 1 GÜN TATİL - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Cuma - 1 GÜN TATİL - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

28 Haziran - 4,5 GÜN TATİL - Kurban Bayramı

15 Temmuz Cumartesi - 1 GÜN TATİL - Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Çarşamba - 1 GÜN TATİL - Zafer Bayramı

29 Ekim Pazar - 1 GÜN TATİL - Cumhuriyet Bayramı

