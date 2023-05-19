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19 Mayıs'ın kaçıncı yılı? Bu yıl Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kaçıncı yıl dönümü?

19.05.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs'ın kaçıncı yılı, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kaçıncı yıl dönümü gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. 19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanıyor. İşte 19 Mayıs hakkında tüm merak edilenler...

19 Mayıs'ın kaçıncı yılı? Bu yıl Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kaçıncı yıl dönümü?

Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki önemli olaylardan biri Atatürk’ün Samsun’a ayak basışıdır. Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun’a ayak basarak “Kurtuluş” yolunu açtı. Peki, 19 Mayıs'ın kaçıncı yılı? Bu yıl Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kaçıncı yıl dönümünü kutluyoruz? İşte tüm ayrıntılar...

19 MAYIS'IN KAÇINCI YILI?

Bu sene 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kutluyoruz.

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19 MAYIS'IN ANLAM VE ÖNEMİ

Bu yolculuk Türk Milleti için bir dönüm noktası oldu ve kurtuluşun başlangıcıydı. Millî Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’da Anadolu topraklarına bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle de 19 Mayıs’ı Türk gençliğine armağan etti.

Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatışı, Cumhuriyet'in ilanından sonra 1938 tarihine kadar ''Gazi Günü'' adıyla Samsun'da yerel olarak kutlanır.

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Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basması, 20 Haziran 1938'de çıkarılan bir kanunla milli bayram olarak kabul edilir.

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