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19 Mayıs şiirleri: En güzel, kısa, duygusal 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
17.05.2024 15:48
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının gelmesiyle birlikte heyecanı da hissedilmeye başlanır.19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun'a çıkmasıyla Kurtuluş Savaşı'nın ateşi yakılmıştır. Bu önemli gün, yani 19 Mayıs Türk gençliğine armağan edilmiştir. İşte en güzel, kısa, duygusal 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri...

19 Mayıs şiirleri: En güzel, kısa, duygusal 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

19 Mayıs ile birlikte 19 Mayıs ile ilgili şiirler de araştırılmaya başlanır. Atatürk’ün Samsun’a çıktığı 19 Mayıs, ülkemizde “Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak bilinmektedir. Zira, bağımsızlığın ve kuruluşun önemli unsurlarından biri Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’a çıkmasıdır. Dolayısıyla Büyük Önder Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a doğru başlayan yolculuğu bir kurtuluş mücadelesini sembolize etmektedir. Bu kapsamda her 19 Mayıs'ta kutlama hazırlıkları yapılır. Bu kutlamalarda ise öne çıkan 19 Mayıs şiirleri duygusal olarak herkesi etkiler.

19 Mayıs şiirleri

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olan 19 Mayıs için kutlama hazırlıkları yapılır. İşte okullarda ve çeşitli etkinliklerde yapılacak olan kutlamalar için 19 Mayıs şiiri arayışlarına başlayanlar için en güzel 19 Mayıs şiirleri:

Şiddetle gelmişti, dört yandan vurgun,
Hem bıkkındı millet, hem de çok yorgun.
Kimi gafletteydi, kimisi dargın,
Bir sen uyanıktın, bir sen Atatürk.

İstanbul'dan kalktın, Samsun'a vardın,
Sonra Erzurum'da otağı kurdun.
Kanayan yarayı, Sivas'ta sardın,
Amasya'dan emir ver, sen Atatürk.

Ondokuz Mayıs'tır, doğum günümüz,
Yayıldı dünyaya Türklük ünümüz.
Gençliğe armağan, bu düğünümüz,
Mutlu kutlanıyor bil, sen Atatürk.

''Devlet millet için vardır.''diyordun,
''Millet vatan için var'' biliyordun.
Uğruna can feda, bir ülke kurdun,
Onunla bir ömür sür, sen Atatürk.

Her Ondokuz Mayıs, anarız seni.
Kulluktan kurtulduk, olduk medeni.
Bu pırıltıların, sensin nedeni,
Kaldırıp başını, görsen Atatürk.

Hüseyin Celep

Duygusal 19 Mayıs şiirleri

19 Mayıs günü,
Yaşıyor kalbimizde,
Atatürk güneş gibi,
Her zaman içimizde.

Tembellik yasak bize,
Parolamız ileri,
Dünyaya örnek olsun,
Çalışkan Türk gençleri.

Ülkü verir, hız verir.
Bize 19 Mayıs.
Yurdumuzu kurtaran,
Ata'yı unutmayız.

Tembellik yasak bize,
Parolamız ileri,
Dünyaya örnek olsun,
Çalışkan Türk gençleri...

Fahrünnisa ELMALI

En güzel, kısa, duygusal 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

19 Mayıs ile ilgili şiirler kısa da olsa bayram ruhunu yansıtırlar. Bu kapsamda etkinlikler için aranan en güzel, kısa, duygusal 19 Mayıs şiirleri aşağıdaki gibidir:

19 Mayıs günü,
Doğmuş büyük ATAMIZ.
Masmavi gözleriyle,
Eritmiş düşmanları.

Gençlere etmiş hediye,
Bu en büyük bayramı.
Hep birlikte el ele,
Koruyalım vatanı

Yıl 1919,
Atam düştü yollara,
Bu vatan bizim dedi,
Güvendi o bizlere.

İşte bu yüzden,
Bu gün bizim gün,
Atamın sayesinde,
Kurtuldu bütün vatan!

Coşuyor Karadeniz,
Çarpıyor yüreğimiz,
Açıldı Türk’ün önü,
Bekliyor Ata’yı
19 Mayıs günü.
Ata’m Samsun’a çıktı,
Yumruklarını sıktı,
Kurtuluşa hız oldu.
Savaştı içte, dışta,
Dünyaya yıldız oldu.

19 Mayıs,
Türk’ün temel taşıdır,
Onun ardından gelen
Kurtuluş Savaşı’dır.
İşte Türk gençliğine,
Sağlam temeldir, diye,
Türk’ün bu şanlı günü
Bırakıldı hediye.
Dünya 19 Mayıs
Bir kurtuluş düğünü.
Bugün 19 Mayıs
Gençlik ve Spor günü.

R. Gökalp ARKIN

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs şiirleri
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