19 Nisan günlük burç yorumları | 19 Nisan’da neler oluyor?

Yengeç burcu haftaya sağlık konularındaki problemlerle başlarken, Koç burcu ailevi konularla daha çok ilgileniyor. 19 Nisan günü Ay, Yengeç burcun ilerliyor. Güneş Merkür kavuşum açısının oluşacağı 04:49’da isteklerinizi yazılı getirmek oldukça iyi sonuçlar verebilir. Hem Güneş hem Merkür bugün Boğa burcuna geçiyor, bu sebeple anı gelişen durumlar planlarınızda etkili olabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün iş veya özel hayatınızla ilgili bir sıkışıklığı çözmekle ilgilenebilirsiniz. Yenilikler ve yeni adımlar için planlamalarınızı tamamlayabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün duygu ve düşüncelerinizde abartılara ve aşırılıklara gitmeye karşı dikkat edin. Ya hep ya hiç eğiliminde olmamalısınız. Güncel bir gündeminiz netleşebilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün finansal konularla ilgili hızlı gelişmeleriniz olabilir. Gerekli ve ihtiyaç odaklı harcamalar yapabilirsiniz. Risk alırken daha temkinli olma zamanı.