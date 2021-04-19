19 Nisan günlük burç yorumları | 19 Nisan’da neler oluyor?

Yengeç burcu haftaya sağlık konularındaki problemlerle başlarken, Koç burcu ailevi konularla daha çok ilgileniyor. 19 Nisan günü Ay, Yengeç burcun ilerliyor. Güneş Merkür kavuşum açısının oluşacağı 04:49’da isteklerinizi yazılı getirmek oldukça iyi sonuçlar verebilir. Hem Güneş hem Merkür bugün Boğa burcuna geçiyor, bu sebeple anı gelişen durumlar planlarınızda etkili olabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün iş veya özel hayatınızla ilgili bir sıkışıklığı çözmekle ilgilenebilirsiniz. Yenilikler ve yeni adımlar için planlamalarınızı tamamlayabilirsiniz.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün duygu ve düşüncelerinizde abartılara ve aşırılıklara gitmeye karşı dikkat edin. Ya hep ya hiç eğiliminde olmamalısınız. Güncel bir gündeminiz netleşebilir.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün finansal konularla ilgili hızlı gelişmeleriniz olabilir. Gerekli ve ihtiyaç odaklı harcamalar yapabilirsiniz. Risk alırken daha temkinli olma zamanı.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün iş ve özel hayatınızdaki ilişkilerinizde gerilim ve zıtlaşmaları tetiklemekten kaçının. Netleşmesini istediğiniz konular için adım atabilir, konuşabilir, yüzleşebilirsiniz.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün gün boyu iş, görev ve sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Geleceğe yönelik kararlarınız için düzenlemeler ve planlamalar yapabilirsiniz. Sağlığa dikkat.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde, sosyal çevrenizle iletişiminizde gerilim ve zıtlaşmaları tetiklemek, hızlı mesafeleşmelere yol açabilir. Kıskançlıklara dikkat.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün aile büyükleri, üstleriniz ve yöneticilerinizle ilişkiler ön planda olabilir. Evinizdeki tadilat ve yenilemelerle ilgilenebilirsiniz. Gün içinde hızlı duygu geçişleri yaşayabilirsiniz.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün sözleşme ve anlaşmalar imzalayabilir, işinizle ilgili pek çok görüşme yapabilirsiniz. Takıntı fikirlerden, vesveseden ve kafanızda kurmaktan kaçının.
YAY BURCU YORUMU
Bugün harcamalar ve ödemelerle ilgilenebilirsiniz. Bir sıkışıklık veya zorluktan ani bir şansla sıyrılabilirsiniz. Fırsatlara açık olma zamanı.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün aile ilişkileri, yöneticilerle önemli konuşmalar ve yaşam düzeninizle ilgili değişiklikler gündeminizde olabilir. İlişkilerinizde gerilimi beslememeye özen gösterin.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün görev ve sorumluluklar, yapılacak işler ve programlarınız ön planda olacak. Sağlığınızla ilgili hassasiyetler ve destek, tedavi gündeminizde olabilir.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün ebeveyn Balıklar çocuklarıyla, çocukların gerektirdiği sorumluluk ve fedakarlıklarla meşgul olabilir. Aşk hayatınızda güçlü ve net duygular içinde olabilirsiniz. Nostalji artabilir.
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