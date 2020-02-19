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19 Şubat 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye bir kişinin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 22:41 | Son Güncelleme

Şans Topu oyununun 975. hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 922 bin 183 lira ikramiye kazandı. İşte MPİ 19 Şubat 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları...

19 Şubat 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 1, 2, 5, 6, 25 ve artı 1 olarak belirlendi.

19 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

sanstopu

Şans Topu oyununun 975. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 922 bin 183,85 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 200 kişi 4 bin 955,60'ar, 4 artı 1 bilen 228 kişi 579,85'er, 4 bilen 2 bin 876 kişi 57,45'er lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 437 kişi 31,15'er, 3 bilen 84 bin 902 kişi 5,5'er, 2 artı 1 bilen 56 bin 548 kişi 7,60'ar, 1 artı 1 bilen 185 bin 114 kişi 3,45'er lira ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Bursa'nın Osmangazi ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

(AA)

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