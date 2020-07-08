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19 yaşındaki Can Aydoğdu'dan acı haber!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2020 18:17 | Son Güncelleme

İzmir'in Kınık ilçesinde, ağabeyinin kullandığı motosikletin virajı alamayıp, karşıdan gelen otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan Can Aydoğdu (19), kaldırıldığı hastanede 15 gün yaşam mücadelesini kaybetti.

19 yaşındaki Can Aydoğdu'dan acı haber!

Kınık'ın kırsal Arpaseki Mahallesi'nde oturan Mutlu Aydoğdu, 23 Haziran Salı günü kardeşi Can Aydoğdu'yu da alarak plakasız motosikletiyle ilçe merkezine gitmek üzere yola çıktı. Arpaseki - Hamzalı yolunun 3'üncü kilometresinde Aydoğdu, virajı alamayıp, şerit ihlali yapınca karşıdan gelen Rıdvan Suay yönetimindeki otomobille çarpıştı.

BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin arkasında yolculuk yapan Kınık Çok Programlı Lisesi 12 sınıf öğrencisi Can, otomobilin ön camına çarptı. Kasksız olduğu belirlenen Can, ağır yaralanırken motosikleti kullanan ağabeyi Mutlu Aydoğdu şans eseri yara almadan kurtuldu. Durumu ağır olan Can Aydoğdu, Kınık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aydoğdu, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Beyin kanaması nedeniyle iki kez ameliyat edilen Aydoğdu, doktorların müdahalesine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

Aydoğdu'nun cesedi, savcının hastanede yaptığı ön otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi Jandarmanın, kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi. (DHA)

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