19 yaşındaki Youtuber sadece 6 ayda bakın ne kadar kazandı!

Yaklaşık 9 yıl önce Youtube’u şahsi videolarını depolama alanı olarak kullanmaya başlayan Enes Ömer Aydoğan, 2014 yılında bu kanal üzerinden para kazanılabileceğini keşfetti. 2014 yılından itibaren montaj programlarına da merak salan genç youtuber, özellikle yüklediği futbol videoları ile az da olsa para kazanmaya başladı. Daha önce birkaç kez kanalları kapatılan Aydoğan, son kanalını 2017 yılında kendi ismiyle açtı. 2 yıl gibi kısa bir süre içinde 100 bini aşkın aboneye sahip olan başarılı youtuber, milyonlarca kez izlenen paylaşımları ile son 6 ayda 25 bin liralık kazanç elde etti. Özellikle ‘O Ses Türkiye’ yarışmasının videoları ile ön plana çıkan Enes Ömer Aydoğan, elde ettiği tecrübe sayesinde Youtube’da para kazanmanın püf noktalarını öğrendiğini ve gelecekte de bu başarısını geliştirmek istediğini dile getirdi.

'SON 6-7 AYLIK SÜRE İÇİNDE 25 BİN LİRAYA YAKIN BİR GELİR ELDE ETTİM'

Aslen Muğlalı olan ve şu an Çanakkale’de Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümünde eğitim hayatına devam eden Aydoğan, Youtube üzerinden elde ettiği bu başarının uzun bir geçmişe dayandığını belirterek, “Bu işin aslında 8-9 yıllık bir geçmişi var. Dijital bir kameram vardı. Onun hafıza kartının yetersizliğinden dolayı videolarımı sürekli Youtube’a atıyordum. Videolarımı bu şekilde gizleyerek saklıyordum. Youtube’da uzun süre zaman geçirince yabancı içerikleri görmeye başladım. O dönemde yabancı içerikler paylaşılabiliyordu. Ardından ben de montaj programlarını öğrenmeye başladım. Futbol videolarını montajlayıp, arka fona da müzik koyarak paylaşmaya başladım. En son kanalımı 2017’de de açtım. 2 yıl içinde 100 bin abone oldu. Son 6-7 aylık süre içerisinde de 25 bin liraya yakın bir gelir elde ettim” ifadelerini kullandı.