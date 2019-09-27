1915 Çanakkale Köprüsü ayakları, üçüncü bloklarla yükseldi

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'nda inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ve Lapseki yakasında deniz içerisindeki kesonlar üzerinde üçüncü bloklar da konuldu. 318 metre olacak köprü ayakları, biraz daha yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapılan köprünün, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’ncü yılını simgelemesi nedeniyle orta açıklığı 2023 metre olacak. Bu açıklık, köprüye, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü unvanını kazandıracak.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün iki kıtadaki yakalarında denize batırılan kule kesonları üzerine geçen Ağustos ayında her biri 800 ton ağırlığındaki bloklar yerleştirilmeye başlanmıştı. Gelibolu ve Lapseki yakasında denize batırılan kesonlar üzerine konulan ilk blokların ardından beliren köprü ayakları, bugün konulan üçüncü bloklarla birlikte iyice yükselmiş oldu. Çalışma nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan gemiler ise 10 knot yerine 8 knot altında hızla seyretmeleri konusunda uyarıldı. Her iki yakadaki köprü ayakları arasında geçtiğimiz günlerde de büyük bir vinç yardımıyla bağ krişi montajı yapılmıştı.