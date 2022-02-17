1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Malkara- Çanakkale Otoyolu açılış tarihi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Malkara Çanakkale otoyolu kaç kilometre?

1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı 16 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de değindi. Bu kapsamda 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Malkara- Çanakkale Otoyolu açılış tarihi nedir? Malkara Çanakkale otoyolu kaç kilometre? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. 1915 Çanakkale Köprüsü, Malkara- Çanakkale Otoyolu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamanın detaylarına haberimizde yer verdik.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

Çanakkale Köprüsü'nün yapımına 18 Mart 2017 tarihinde başlandı.

Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı'nın 2 yakasını birbirine bağlıyor.

Çanakkale Köprüsü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edildi. Çalışmalar, Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore'den DL E&C ve SK ecoplant şirketlerinin kurduğu ortaklık tarafından gerçekleştirildi.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nde açılıştan önce yapılan son hazırlıklarının tamamlandığını ifade etti.

16 Şubat Çarşamba günü Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili yaptığı açıklamada "Önümüzdeki hafta sonu açılışını yapacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu projesidir." ifadelerini kullandı.

MALKARA - ÇANAKKALE OTOYOLU AÇILIŞ TARİHİ NEDİR?

Kabine Toplatısı sonrası açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara- Çanakkale otoyolunun 26 Şubat Cuma günü yapılacağını duyurdu.

MALKARA - ÇANAKKALE OTOYOLU KAÇ KİLOMETRE?

Malkara ile Çanakkale arasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşuyor.

Toplam 324 kilometrelik uzunluğa sahip olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesinin 4,6 kilometrelik kısmını 1915 Çanakkale Köprüsü, 83,4 kilometrelik kısmını ise Malkara-Çanakkale arasındaki otoyol oluşturuyor.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDE?

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Çanakkale'nin Lapseki ilçesini birbirine bağlayan ve yaklaşık 5 km'lik 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 km'lik otoyolu ve 13 km'lik bağlantı yollarını kapsamaktadır.

ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz günlerde 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçen Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, merak edilen soruların cevaplarını çıktığı canlı yayında aktarmıştı.

Köprü ücreti ile ilgili soruları da cevaplayan Karaismailoğlu, geçiş ücretinin 15 Euro olacağını ifade etmişti.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HAKKINDA

Çanakkale 1915 Köprüsü, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'in yaptığı açıklamaya göre Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olcak.

Köprünün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün yüksekliği Seyit Onbaşı mermi figürleriyle 334 metreye ulaşıyor. Çanakkale 1915 Köprüsü'nün yapımında estetiğe önem verildi. Kulelerı Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde planlandı. Kullanılan kırmızı renk ise dünyanın hiçbir yerinde olmayan tamamen köprüye özel hazırlanmış özel bir kırmızı tonu.

