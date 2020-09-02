2-3 yaşındaki çocuklar maske takmalı mı? Uzmanından çarpıcı açıklamalar

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Pandemi Hastanesi Covid-19 Çocuk Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Velat Şen, “İlk 2 ve 3 yaş içerisinde gerek solunum yollarının daha küçük ve dar olması gerekse bu yaş gruplarında hava yolu duyarlılığının olması ve gerekse de solunum sıkıntısına biraz daha duyarlı olması nedeniyle maske takmaları biraz sakıncalı olabilir. Bu nedenle ilk 2-3 yaş döneminde çocuklara maske takılmasını tavsiye etmiyoruz” dedi.

'ÇOCUKLARDA MASKE SOLUNUM GÜÇLÜĞÜNE NEDEN OLABİLİR'

2 ile 3 yaş dönemindeki çocuklara maske takmalarını önermediklerini belirten Doç. Dr. Velat Şen, “Geçtiğimiz günlerde, Dünya Sağlık Örgütü çocuklarda maske kullanımı ile ilgili bir takım tavsiyelerde bulundu. Tabi bu tavsiyeler arasında 5 yaş altı çocuklarda maske takılmayabilir yönünde bir görüş de vardı. Ancak bunu yanlış anlamamak gerekiyor. Çünkü özellikle çocuklarımız anaokuluna veya kreşe gidiyorlar ise, market, pazar alışverişi veya alışveriş merkezlerine götürülüyorlarsa, bir şekilde toplu taşıma araçları gibi kalabalık ve riskli ortamlara götürülüyorlarsa 5 yaş altında da olsa mutlaka maske takmasının özendirilmesi gerekmektedir. Ancak küçük çocuklarda özellikle de bebeklerde ilk 2 ve 3 yaş içerisinde gerek solunum yollarının daha küçük ve dar olması gerekse bu yaş gruplarında hava yolu duyarlılığının olması ve gerekse de solunum sıkıntısına biraz daha duyarlı olması nedeniyle maske takmak biraz sakıncalı olabilir. Çünkü bu yaş grubu çocuklar kustukları zaman boğulma riski ile karşı karşıya kalabilirler ve solunum sıkıntısı geliştiği zaman biz onlardaki solunum sıkıntısını ve yüzündeki renk değişikliğini fark edemeyebiliriz. Bu nedenle ilk 2-3 yaş döneminde maske takılmasını tavsiye etmiyoruz. Ancak bunu kesinlikle unutmamak gerekiyor ki, korona virüsüne karşı henüz bir aşı veya ilaç geliştirilemedi. Bu nedenle bizim en önemli tedbirimiz olan maske, sosyal mesafe ile hijyen kurallarını uygulamamız en elzem görev olarak bilmemizde yarar var” diye konuştu.