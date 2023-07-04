2,5 yıllık eşi boşanma davası açmıştı! Üvey Anne’nin Faruk’u Kutsi’den beklenmedik hamle

'Benim Annem Bir Melek' dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi ile evlenen Kutsi geçtiğimiz günlerde boşanma haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir evliliğinde sorunlar olan çiftin boşanma kararı aldığı iddia edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sibel Ülker Kutsi’ye “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” iddiasıyla boşanma davası açtı. Kutsi ise boşanma davası hakkında sessizliğini korudu.

Ünlü şarkıcının davayla ilgili içeriklerin basında yer almasını istemediği için mahkemeden gizlilik kararı aldırdığı öğrenildi.

Kutsi, Gaziantep’te çekilen “Benim Adım Melek” dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz’ın annesi Sibel Ülker’le beraberliğini 2021’in mart ayında nikah masasına taşınmıştı.

Geçen yıl Sibel Ülker sosyal medya sayfasından kadına şiddetle ilgili bir paylaşım yapmış, ardından paylaşımının yanlış anlaşıldığını açıklamıştı.

