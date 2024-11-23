2 aylık bebeğini evde yalnız bırakıp sevgilisiyle buluşmaya gitti! Kocası ve kayınvalidesi suçüstü yakaladı: "Sen bunu oğluna sor"

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyada 12 milyon izlenen ihanet görüntülerinde 2 aylık bebeğini evde yalnız başına bırakarak sevgilisiyle buluşan kadın kocası ve kayınvalidesi tarafından yakalandı. Henüz birkaç yıllık evli olan adam karısının kendisini aldattığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

Kayınvalide ise gelinin saçından çekerek onu sorgulamaya başladı. Kayınvalidesinin yabancı adama ilişkin sorularının sonrasında ismi açıklanmayan genç kadın yasak aşkını kabul ederek, "Sen bunu oğluna sor. Oğlunuzun bana nasıl davrandığını içten içe bilmiyor musunuz? Hamileyken gece yarısı sorun çıkardı ve beni neredeyse bir binadan atlayıp intihara zorladı" ifadelerini kullandı.