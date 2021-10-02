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2 aylık Lina’nın kafatası kemiklerindeki deformasyon ameliyatla düzeltildi: 'Başına tülbent bağla' dediler

02.10.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 2 ay önce dünyaya gelen Lina bebek, ailesinin rutin kontrol için hastaneye götürüldüğünde kafatası kemiklerinde deformasyon fark edildi. Op. Dr. Evren Sandal'ın acil ameliyata aldığı minik bebeğin kafatasındaki deformasyon düzeltildi. Bebeğin babası, bebeğin durumunu görenlerin kafasına tülbent bağlamayı önerdiğini ancak bunu uygulamayıp hemen hastaneye başvurduklarını söyledi. Sandal da, kocakarı yöntemlerine kulak asılmamasını, hemen bir beyin cerrahına başvurulmasını söyledi.

2 aylık Lina’nın kafatası kemiklerindeki deformasyon ameliyatla düzeltildi: 'Başına tülbent bağla' dediler

İzmir'de yaşayan Hakan ve Yasemin Işık çifti, 2 aylık kız bebekleri Lina kafatasında ve gözünde asimetri ile dünyaya geldi. Aile durumu tam anlayamadığı için Lina’yı Medicana International İzmir Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öner Yıldırım’a rutin kontrole götürdü. Dr. Yıldırım da bir terslik olduğunu anlayarak aileyi beyin cerrahına yönlendirdi.

Aynı hastanede Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Evren Sandal’ın yaptığı kontrol ve tetkikler sonucunda minik bebeğin kafatasında bulunan ve beynin gelişimi için normalde 1 yaşına kadar açık kalması gereken 'sütür' adı verilen kemiklerden birinin erken kapandığı, kafatasındaki deformasyonun ve gözlerindeki asimetrinin bu nedenle olduğu ortaya çıktı.

GÖZLERİNİN BİRİ BÜYÜDÜ

Gözlerinden birinde büyüme oluşan minik bebek, Op. Dr. Sandal, tarafından hemen ameliyata alınarak, kafatasındaki deformasyon düzeltildi. Ameliyat sonrası hastanın durumuna ilişkin konuşan Op. Dr. Sandal, kafatasının yapısında aşırı deforme meydana gelmeden, çok erken saptanan bu tür vakalarda, endoskopik olarak gerçekleştirilen basit bir ameliyatla bebeğin kafatasındaki asimetriyi düzeltmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

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6 AY VE SONRASI KRİTİK

Lina bebeğin durumu da erken tanı ve ameliyat olmasaydı, göz küresinin çukur kalabileceğini ve kabul edilemez bir deformasyon meydana geleceğini söyleyen Op. Dr. Sandal, "Erken müdahale çok önemli. 6 aydan sonra deformasyon iyice geliştiği için şu an yaptığımız ameliyatı yapma şansımız olmayacaktı. 6 aydan sonra kafatasının şekillenmesi için, göz küresinin yerleştiği kemiği öne doğru taşıma ameliyatı gerçekleştirecektik. Bu çok daha büyük ve riskli bir ameliyat. Lina 1 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldu. Bundan sonra normal ve sağlıklı bir birey olarak yaşantısına devam edecek" diye konuştu.

BABA IŞIK: ‘BAŞINA TÜLBENT BAĞLAYIN’ DEDİLER

Lina'nın babası Hakan Işık ise kızının kafasında ve gözündeki problemi fark ettiklerini ancak ne olduğunu da tam olarak anlayamadıklarını, çevrelerindeki insanların çocuğun kafasına tülbent bağlama önerisinde bile bulunduğunu ifade ederek, "Her anne ve babanın bu konuda uyanık olması gerekiyor. Asla böyle yollara başvurmadan hemen doktora geldik. Kızımız sağlığına kavuştuğu için çok mutluyuz" dedi.

BABAANNE YÖNTEMLERİNİ DENEMEYİN

Op. Dr. Evren Sandal, anne ve babaların, kocakarı, komşu ya da babaanne önerilerine kulak asmayarak, bebeklerinin başının tepesinde, alnında keskin bir çıkıntı ya da gözler arasında bir asimetri görmeleri durumunda hemen bir beyin cerrahına başvurmaları gerektiğini belirtti.

(DHA)

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İzmir
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