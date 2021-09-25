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2 bin yıllık surların içinden çıktı, kimse koparmaya kıyamadı

25.09.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İznik ilçesinde, 2 bin 500 yıllık surların içinde kendiliğinden yetişen karpuz, herkesin ilgisini çekiyor. Bölgede uzun yıllardır gazetecilik yapan İlkay Atay, "Tarihî surlara haber yapmak için yıllardır buraya geliriz. İlk kez böyle bir manzarayla karşılaştık'' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

2 bin yıllık surların içinden çıktı, kimse koparmaya kıyamadı

Erken Bizans dönemine ait olan 2 bin 500 yıllık İznik surları 4 bin 970 metre uzunluğu sahip. Tarihî surlar her yıl ülkenin farklı bölgelerinden ve dünyanın bir çok ülkesinden gelen yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor. Bu yıl surları ziyaret eden vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor.

KİMSE KOPARMAYA KIYAMADI

Surların Yenişehir Kapı bölümünde kendiliğinden çıkan karpuz büyüyüp meyve verdi. Tarihî surların içinde çıkan 2 karpuz herkesin ilgisini çekiyor. Surlara ayrı bir güzellik kapan bu karpuzları kimse koparmaya kıyamadı.

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İlk kez böyle bir manzarayla karşılaşan İznikliler ise büyük şaşkınlık yaşadı. İlçede uzun yıllar gazetecilik yapan İlkay Atay, "Tarihî surlara haber yapmak için yıllardır buraya geliriz. İlk kez böyle bir manzarayla karşılaştık. Karpuz çekirdekten çıkıp büyümüş, 2 tane meyve vermiş. Kimse koparmaya kıyamamış, surlara çok yakışmış" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İznik
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