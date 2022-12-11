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2 çocuk annesi hemşire Selver Bulut'u, eşi başından tüfekle vurarak öldürdü! "Kendi halinde çok iyi bir insandı"

11.12.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi! Korkunç olay Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, 2 çocuk annesi hemşire Selver Bulut (48), evde çıkan tartışmada eşi Mustafa Bulut (66) tarafından başından tüfekle vurularak öldürüldü. Polis Mustafa Bulut'u kendinden geçmiş vaziyette, Selver Bulut'u ise yerde kan içinde hareketsiz yatarken buldu. Hastalarıyla kurduğu iyi bağlar ile tanındığı öğrenilen Selver Bulut için komşusu "Kendi halinde çok iyi bir insandı." dedi.

2 çocuk annesi hemşire Selver Bulut'u, eşi başından tüfekle vurarak öldürdü! "Kendi halinde çok iyi bir insandı"

Korkunç olay, saat 04.30 sıralarında Eğirdir ilçesi Sekibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Selver Bulut ile eşi Mustafa Bulut arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Mustafa Bulut, tüfekle eşi Selver Bulut'un başına ateş etti. Alkollü olduğu iddia edilen Mustafa Bulut'un polisi arayıp eşini vurduğunu ihbar etmesi üzerine Eğirdir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine gitti.

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POLİS SELVER BULUT'U YERDE KAN İÇİNDE HAREKETSİZ YATARKEN BULDU

Kapıyı açmayan Mustafa Bulut uzun süre içeriden çıkmayınca polis, kapı camını kırarak eve girdi. Polis, Mustafa Bulut'u yatakta kendinden geçmiş vaziyette, Selver Bulut'u ise yerde kan içinde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Selver Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Selver Bulut'un cansız bedeni, görev yaptığı Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Mustafa Bulut ise önce alkol kontrolü için hastaneye, ardından ifadesi için polis merkezine götürüldü.

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'KENDİ HALİNDE ÇOK İYİ BİR İNSANDI'

2 çocuk annesi hemşire Selver Bulut'un uzun süredir ilçede evde bakım hemşiresi olarak görev yaptığı ve hastalarıyla kurduğu iyi bağlar ile tanındığı öğrenildi. Selver Bulut'un komşusu ve aynı zamanda Sekibağ Mahallesi Muhtarı Mustafa Gökdoğan, "Kendi halinde çok iyi bir insandı. Sabaha karşı cinayete kurban gittiğini öğrendik. Selver hanım iyi insandı, eşiyle kavga ettiğini ve cinayete maruz kaldığını öğrendik. Olmasaydı keşke, üzüldük" dedi.

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Hemşire Selver Bulut'un ekip arkadaşlarıyla birlikte engelli ve yatağa bağımlı hastalara evde bakım hizmeti verdiği anlar DHA'nın bir süre önce çektiği görüntülere yansımıştı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Isparta

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