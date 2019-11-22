2 çocuk annesi kadın işten atıldı! Nedenini öğrenince şoke oldu

Antalya’da eşinden ayrı yaşayan 47 yaşındaki 2 çocuk annesi Hanife Kara, birkaç yıl önce emekli oldu. Muhasebecilik yapan Kara, emekli maaşı geçinebilmesi için yetersiz kalınca iş aramaya başladı. Mesleğiyle ilgili iş bulamayan Kara, internetteki bir iş ilanı sitesi üzerinden gayrimenkul danışmanlığı ofisine mutfak personeli olarak asgari ücretle işe başladı. 10 gün bu bölümde çalışan Hanife Kara, daha sonra asistanlık bölümüne geçti. 2 ay burada çalışan, maaşını gecikmeli alan Kara, kadın işverenin ’Sen kimsin, kaç kuruşluk adamsın, ben seni buraya niye oturttum ki’ gibi hakaretlerine de maruz kalınca işi bırakacağını bir dilekçe ile günler öncesinden iletti. İçeride 2 bin lira maaşı kalan Kara, SGK’ya gittiğinde aldığı bir belgede işten çıkarılış nedeni olarak 29’uncu maddeyi gördü. Kara, araştırmalarında o maddenin alt maddelerinde ise iş yerinde ahlaksızlık , insanlara cinsel tacizde bulunma, hoş olmayan ahlaki hareketler gibi anlamlar içerdiğini gördü. Haklarını alamayan Kara, birde işten çıkarılma nedeni olarak yüz kızartıcı neden gösterilince neye uğradığını şaşırdı. 2 bin liralık alacağını bir kenara bırakan Hanife Kara, uğradığı haksızlık karşısında konuyu yargıya taşıdı.

"MOBBİNG UYGULADI"



2 çocuk annesi 47 yaşındaki Hanife Kara, ailesinin geçimini kendi imkanlarıyla sağlamaya çalışan bir anne olduğunu dile getirdi. Aldığı bin 300 lira emekli maaşıyla geçinemediğini ve ek işlerde çalışmak zorunda kaldığını anlatan Kara, “Bir iş ilanı sitesi üzerinden yapılan işe mutfak elemanı olarak girdim. 10 gün boyunca mutfak bölümünde çalıştım. Asistanlardan biri ayrılınca, muhasebeci olduğumu ve o görevde çalışabileceğimi söyledim. Onlarda bu önerimi kabul etti. Masa başı asistan olarak işime devam ettim” dedi.

Ancak kısa süre sonra kadın işvereninin kendisine kötü davranmaya başladığını söyleyen Hanife Kara, “Beni aşağılamaya, hor görmeye başladı, mobbing uyguladı. İşe başladığım günden bu yana doğru dürüst maaş alamayınca, işten ayrılmak zorunda kaldım. İki çocuğum var ve onlara bakmak için gelire ihtiyacım var. İstifa dilekçemi günler önceden iş yerime teslim ettim” diye konuştu.

Kadın iş yeri sahibinin, "Sen kimsin, kaç kuruşluk adamsın, ben seni buraya niye oturttum ki" gibi hakaretlerine maruz kaldığını ileri süren Kara, yanlış yapsa da yapmasa da hep bir hakarete maruz kaldığını iddia etti.