2. el araç al-sat videoları gündem olmuş, ceza kesilmişti! Yine gündem gelmeyi başardı... Aracına benzin yerine su koyunca olanlar oldu

Sosyal medya hesaplarından al-sat içerikleri üreten Metehan Meşe, çektiği bir video sonrası aylar öncesinde gündem olmuştu. ‘6ilerimetehan’ ismi ile ünlenen Meşe, kurgu gereği videoda 600 bin liraya aldığı otomobili 3 gün içerisinde 745 bin liraya satarak masraflar düşülünce 136 bin lira kar elde edince sosyal medya kullanıcıların eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Meşe bu kez aracına benzin yerine su koyduğu bir video çekti.

"SUYLA ÇALIŞAN ARABA İCAT ETTİM"

Aracının benzin konulan bölümüne pet şişeden su dolduran Meşe hiçbir şey olmamış gibi aracının sürücü koltuğuna oturdu ve arabayı çalıştırdı. Aracın sıkıntı yaşamadan çalıştığını dle getiren Meşe, "Gayet güzel çalıştı. Bir sıkıntı yok. Benzin ışığımız yanıyordu ama şu an yanmıyor. Yani azıcık ibreyi oynatmış diyebiliriz. Ne olacak acaba?" dedi.

Gaza bastığında aracın kalkarken zorlandığını belirten Meşe, "Suyla gidebiliyorsak hep su koyalım o zaman. Allah Alah çok şaşırdım. Suyla giden arabayı icat etmiş olabilirim" ifadelerini kullandı.

O anlarda araç bir anda istop edince Meşe gülerek, "Araba arıza veriyor ve en yakın servise gidin diyor" dedi.