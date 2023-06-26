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  4. 2 günde 112 bin araç giriş yaptı! Bayram tatili için akın akın geliyorlar

2 günde 112 bin araç giriş yaptı! Bayram tatili için akın akın geliyorlar

26.06.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte ziyaretçi akınının başladığı Muğla'da son iki günde kente 112 bin araç giriş yaptı. Kente hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısı ise 82 bin 769’a ulaştı. Ziyaretçi yoğunluğunun önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

2 günde 112 bin araç giriş yaptı! Bayram tatili için akın akın geliyorlar

Her bayram tatilinde tursit akınına ev sahipliği yapan Muğla'da yine benzer görüntüler kaydedildi. 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte ziyaretçi akını yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan veriye göre Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi önemli turizm merkezlerine sahip olan kente, sadece 23 - 25 Haziran arasında 112 bin araç girişi oldu.

HAVA VE DENİZ YOLUYLA GELEN TURİST SAYISI 82 BİNİ AŞTI

Kara yoluyla gelenlerin yanında hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısı da 82 bin 769’a ulaştı.

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YOĞUNLUK DAHA DA ARTACAK

Tatilin ilk günlerinde bile bu kadar fazla olan ziyaretçi yoğunluğunun önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

(İHA)

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Kurban Bayramı Muğla bayram tatili

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