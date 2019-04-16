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2 kare arasındaki farkı görebiliyor musun?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 14:10 | Son Güncelleme

Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? Mesela bu iki karedeki farklı olan nesneleri görebiliyor musunuz? İşte ne kadar dikkatli olduğunuzu öğrenmek için size bir fırsat!

Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler. Bakalım siz cevaplayabilecek misiniz? (Not: Cevapları galerinin sonunda bulabilirsiniz.)

Bu karede hangi harfi görüyorsun?
Bu kumar masasında kim hile yapıyor?
Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?
Bu resimde kaç tane hayvan var?
Bu anahtar hangi kapıyı açar?
Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?
Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?
Kadınlardan hangisi adamın eşi?
Resimdeki uğur böceği nerede?
Kutuların hangisinde para var?
Kedinin sahibi kim?
Avcıların aradığı geyik nerede?
Kayıp rakam hangisi?
Eksik parça hangisi?
Hedef tahtalarından hangisi farklı?
Bu karedeki tekli koltuk nerede?
Resimde gizlenmiş kitap nerede?
Bu resimde de bir poker pulu saklı
Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor?

CEVAPLAR

CEVAPLAR
İşte iki resim arasındaki fark!
Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.
Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.
Bu resimde 13 hayvan yer alıyor.
Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.
Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.
Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşmiş olabilir.
11 ve 32
2 numara
Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı
İşte diğer soruların cevapları...
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Anahtar Kelimeler:
dikkat testi test

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