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2 Kasım 2021 Salı burç yorumları: Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor

02.11.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günün ilk yarısından itibaren ilişkileriniz ve ortaklıklarınız ön planda olabilir. Güne dair planlarınızı istediğiniz gibi yönetebilir ve tamamlayabilirsiniz. Sorumluluklarınızı daha hızlı ve kolay yerine getirebilirsiniz. İşte Merve Rençber'in Yay, Akrep, Terazi, Balık, Kova, Oğlak, Yengeç, İkizler, Boğa, Başak, Aslan ve Koç burcu yorumları...

1 Kasım Pazartesi günü boyunca Ay Başak burcunda ve kapanma fazında olacak. Ay, gün içinde sırasıyla Neptün ve Venüs’le açı yapacak. Ay’ın etkisiyle aşırı derecede idealist, fazlaca hassas ve gereksizce endişeler içinde olmamaya dikkat etmeliyiz.

Yasal anlaşmazlıkları uzlaşmaya bağlayabilirsiniz. Sorumluluklarınızı daha hızlı yerine getirip, gün içinde birden fazla işi tamamlayabilirsiniz. Daha hassas olabileceğiniz, bireysel beklentilerinizin öne çıkabileceği bir gün. Peki Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Koç, İkizler ve Boğa¿ burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısından itibaren ilişkileriniz ve ortaklıklarınız ön planda olabilir. Önemli konuşmalar, görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Mükemmeliyetçilik ve yüksek beklentilerin artışı, bazı ilişkileri veya insanları gözden geçirmenize neden olabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gündüz saatlerindeki iş görüşmeleriniz ve toplantılarınız daha verimli geçebilir. Güne dair planlarınızı istediğiniz gibi yönetebilir ve tamamlayabilirsiniz. İş ilişkilerinizde doğru sınırlar içinde olmalı ve objektif davranmalısınız.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gündüz saatlerinde hem iş hem özel hayatınızda iletişim trafiğiniz artabilir. Keyifli görüşmeler yapabilir, şanslı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sorumluluklarınızı daha hızlı ve kolay yerine getirebilirsiniz. Akşam saatlerinde duygusal hassasiyetler artabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısından itibaren evinizdeki düzen, finansal konular ve iş hayatıyla ilgili çaba sarf etme durumları karşınıza gelebilir. Evinizden pek çok işi halledebilir, aileniz için daha fedakar olabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Güne daha uyumlu ve keyifli enerjilerle başlayabilirsiniz. İlişkilerden yana iyileşen, gelişen, sağlamlaşan durumlar karşınıza gelebilir. Yasal anlaşmazlıkları uzlaşmaya bağlayabilirsiniz. Bir affetme durumu çalışabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gündüz saatlerinde iş ve finansa dair konularda sağlam ve akılcı adımlar içinde olabilirsiniz. Sorumluluklarınızı daha hızlı yerine getirip, gün içinde birden fazla işi tamamlayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili üst solunum yollarına dikkat.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gündüz saatlerinde aşk ilişkileriniz veya çocuklarınızla ilgili gereklilikler, zorunluluklar öne çıkabilir. Daha hassas olabileceğiniz, bireysel beklentilerinizin öne çıkabileceği bir gün. İlişkilerde alma-verme dengenizi gözetin.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Güne erken başlayabilir ve ev içindeki, iş hayatınızdaki görevlerinizi yerine getirip, yapılacak işlerle meşgul olabilirsiniz. Sağlıkla ilgili kendiniz veya aile üyeleriniz için destek alabilirsiniz. Akşam saatlerinde yediklerinize dikkat edin.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gündüz saatlerinde grup ve ekip çalışmaları içinde olabilir, seyahat organizasyonları ve davetlerle ilgilenebilirsiniz. Kısa eğitimler, kurslar ve sınavlarla ilgili düzenlemeler olabilir. Sosyal ve aktif bir gündesiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gündüz saatlerinde üstleriniz ve yöneticilerinizle görüşmeler yapabilir, bir hedef ve isteğinize ulaşabilir, terfi gibi konularla ilgili anlaşma ve uzlaşmalar sağlayabilirsiniz. Sabrın ve stratejik adımların size kazandırabileceği bir gün.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gündüz saatlerinde planlı ve adım adım ilerleyebilir, ilahi şanslarla karşılaşabilirsiniz. Yasal süreçler ve eğitim hayatından yana şanslı durumlar, desteklendiğiniz koşullar içinde olabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gün içinde planlarınız ve şartlarınız hızlıca değişebilir. İş ve özel hayatınızdaki ilişkiler ön planda olabilir. Ortaklık ve para paylaşımlarıyla ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Sağlığa özen gösterme zamanı.

 

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Akrep burcu
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