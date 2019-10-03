HABER

2 kişinin öldüğü kazaya karışan sürücüden ilginç "alkol" savunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 12:55 | Son Güncelleme

Kastamonu'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tutuklu olan sürücü hakim karşısına çıktı - Sürücü Mehmet Hakan Peker: "Alkolü kazadan 10 ya da 15 dakika önce almıştım. Yani kazanın aldığım alkol nedeniyle olduğunu düşünmüyorum"

Kastamonu'da 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili hakim karşısına çıkan tutuklu sürücü, ilginç "alkol" savunmasıyla adeta şaşkınlık yarattı.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık 26 yaşındaki Mehmet Hakan Peker ile müştekiler ve avukatları katıldı.

Sanık Peker, savunmasında, Pakize Duvarcı ile birlikte İstanbul'dan İnebolu'ya gitmek üzere yola çıktıklarını belirtti.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesi civarında alkol aldığını söyleyen Mehmet Hakan Peker, "Karşı tarafın şerit ihlali ve karışıklık, panikten dolayı bu kaza oldu. Alkolü kazadan 10 ya da 15 dakika önce almıştım. Yani kazanın aldığım alkol nedeniyle olduğunu düşünmüyorum. Şikayetçi tarafın zararlarını karşılama hususunda yanlarında olacağım. Ailenin maddi ve manevi bütün sorumlulukları benim üzerimedir." ifadelerini kullandı.

Sanığın tutukluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.

Kastamonu-İnebolu kara yolunun Seydiler ilçesi Ödemiş mevkisinde, 24 Haziran'da Mehmet Hakan Peker yönetimindeki 06 FF 8978 plakalı cip ile karşı yönden gelen Mehmet Kayıkçı'nın kullandığı 37 NA 115 plakalı otomobil çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü ile otomobildeki Satı Mehmet Yarar olay yerinde hayatını kaybetmişti. Cip sürücüsü ile araçtaki Pakize Duvarcı ise yaralanmıştı.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Çorlu'da, depremde hasar gören okulun bir binası boşaltıldıÇorlu'da, depremde hasar gören okulun bir binası boşaltıldı
Gizemli hayırsever, iyilik üstüne iyilik yaptıGizemli hayırsever, iyilik üstüne iyilik yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alkol savunması KASTAMONU Seydiler trafik kazası tutuklu sürücü yaralı

En Çok Okunan Haberler

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Ankara'da feci kaza!

Ankara'da feci kaza!

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da askeri araç kaza yaptı! Yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Yaralı askerler var

Avcılar'daki yurt binaları tahliye edilecek!

Depremin ardından flaş karar! O binalar tahliye edilecek

Son dakika Anayasa Mahkemesi'nden Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtıp gasp yapan iki şüpheli yakalandı

Kendilerini polis gibi tanıttılar! Turiste dehşeti yaşattılar

İstanbul Üniversitesi'nde iki fakültede eğitime 20 gün ara verildi

İstanbul Üniversitesi'nde iki fakültede eğitime 20 gün ara verildi

Çanakkale Boğazı'nda tatbikat hareketliliği! NATO gemileri geldi

Bu sabah Çanakkale Boğazı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.