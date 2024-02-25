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2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı! O anlar kamerada

25.02.2024 09:26
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, İkiçeşmelik Mahallesi Güneş Sokak üzerinde saat 22.00 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta işçi olarak çalışan S.B., yönetimindeki motosikletiyle evine giderken, H.B.K. (15) yönetimindeki motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Savrulan motosikletlerden düşen S.B., H.B.K. ve Y.K. (15) kişi yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü S.B., Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

KAZA ANBEAN KAYDEDİLDİ

Kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları kayıtlarına yansırken, görüntülerde iki motosikletin kafa kafaya çarpışma anı ve sonrasında motosikletlerde bulunan şahısların savrularak düşmeleri yer alıyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın motosiklet
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