KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. 2 Nisan burç yorumları | 2 Nisan burçlar ne söylüyor?

2 Nisan burç yorumları | 2 Nisan burçlar ne söylüyor?

Seo Editör-2 Seo Editör-2
02.04.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burç yorumları, kişilerin hayatla ilgili bakış açılarını şekillendiren, maddi ve manevi yol gösterici astrolojik yorumlardır. 2 Nisan günü Boğa burcu gerginlik yaşayabilir, Başak burcu ise aldığı kararlarda dikkat olmalıdır. 2 Nisan'da Ay tüm gün Yay burcunda ilerliyor olacak. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

2 Nisan burç yorumları | 2 Nisan burçlar ne söylüyor?

2 Nisan sabahı 09.04'te gerçekleşecek olan Merkür ve Plüton arasındaki destekleyici açı, düşündüklerimi hayata geçirmemiz açısında önemli oluyor. İkizler burcu için zorlayıcı bir enerji ile geçiyor. Burçlar, Yay burcunu ise sağlık konusunda uyarıyor. Peki, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün güne daha enerjik başlayabilir, daha canlı hissedebilir ve kendinize güvenerek yaşamda yol alabilirsiniz. Güne dair planlarınızda işleriniz daha hızlı tamamlanabilir. Keyifli bir gün.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün finansal alanda hızlı gelişmeler sağlanabilir. Beklediğiniz ödemeler elinize geçebilir. İnatçılık ve tembellikten sıyrıldığınız alanda bolluk ve bereket gelecektir.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün ilişkileriniz daha keyifli ve uyumlu olabilir. Sevildiğinizi daha çok hissedebilir, sevdikleriniz için harekete geçebilirsiniz. İlişkilerinizde hızlı gelişmeler olabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün iş hayatınızda yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Günlük işlerinizde başarılı olabilir, yeni fikirlere açık olarak sorunları daha hızlı çözebilirsiniz. İş arkadaşlarıyla keyifli ilişkiler hakim olabilir.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün yaşamdan daha çok keyif alabilir, gün içinde daha aceleci olabilir, her alanda hızlı ilerlemeye çalışıp, bekleyişte olmaktan rahatsız olabilirsiniz. Beklediğiniz bir habere ulaşabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün aile üyeleriyle ilişkilerde yapıcı ve iyimser olma zamanı. Ev halkıyla ilişkinizde inatçılık ve ısrardan kaçınmalısınız. Yatırımlar, aile üyeleriyle finansal yardımlaşmalar ön planda olabilir. Eviniz için harcamalar yapabilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde keyifli enerjiler hakim olacak. Günün ilk yarısından itibaren hayatınızdaki insanlardan sevgi dolu sözler, sevgi dolu tavırlar görebilirsiniz. Heyecan ve merak duygusu canlanabilir.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün güne görevler ve sorumluluklarla başlayabilirsiniz. Çalışma hayatınızda görevleriniz artabilir. Müşteriler, satışlar ve kazançlar artış gösteriyor. Gün boyu ilgilendiğiniz işlerde detaycı olabilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU
Bugün güne daha hızlı ve canlı başlayabilirsiniz. Enerjiniz yükselirken, istek ve hedeflerinizin peşinden heyecan ve sabırsızlıkla gidebilirsiniz. Duygularınızı gösterme, dile getirme zamanı.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün işaretçi rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Yurtdışı gündemleri, taşınma ve seyahat planları ön planda olabilir. Geleceğe yönelik kararlarınız için bugün bazı fedakarlıklar yapmanız gerekebilir.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün sosyal bir gün geçirebilir, yakınlarınızla ve sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz. Gün içinde hızlı planlar yaparak, daha hızlı harekete geçeceksiniz. Ulaşımda ve trafikte acelecilikten kaçınmalı.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün kalpten dilekleriniz gerçekleşebilir. Maddi-manevi güçlenme ve canlanma zamanı. Sevdikleriniz için hediyeler alabilir, sevdiklerinize daha fedakar olabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı
Burcunuz sizinle ilgili ne söylüyor?Burcunuz sizinle ilgili ne söylüyor?
Bebeğin koruyucusu amniyon sıvısıBebeğin koruyucusu amniyon sıvısı
Anahtar Kelimeler:
Günlük Burç Yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'a veda eden isim belli oldu! Ünlü yarışmacıya eleme şoku!

Survivor'a veda eden isim belli oldu! Ünlü yarışmacıya eleme şoku!

Yasak Elma'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri döndü

Yasak Elma'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri döndü

Yaş farkını umursamıyor! Seks bağımlısı sevgilisiyle...

Yaş farkını umursamıyor! Seks bağımlısı sevgilisiyle...

RTÜK Başkanı'ndan flaş Müge Anlı açıklaması!

RTÜK Başkanı'ndan flaş Müge Anlı açıklaması!

İlginç çözüm! Deneyenler fayda görüyor

İlginç çözüm! Deneyenler fayda görüyor

Çoğunlukla hamileliğin ilk 20 haftasında görülüyor!

Çoğunlukla hamileliğin ilk 20 haftasında görülüyor!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün

Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bugün sizi neler bekliyor?

Bugün sizi neler bekliyor?

İşte 22 Mart Pazartesi burç yorumları

İşte 22 Mart Pazartesi burç yorumları

Ağızları açıkta bıraktı! 'Büyükannemin evine gidiyorum'

Ağızları açıkta bıraktı! 'Büyükannemin evine gidiyorum'

Diğer Haberler

1 Nisan burçları neler bekliyor? | 1 Nisan günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

31 Mart Günlük burç yorumları | 31 Mart burçları neler bekliyor?

Burcunuz sizinle ilgili ne söylüyor?

30 Mart günlük burç yorumları | 30 Mart Salı günü burçları bekleyen gelişmeler…

Bugün sizi neler bekliyor?

29 Mart günlük burç yorumları | Akrep, Koç ve Boğa burçlarında neler oluyor?

İşte 29 Mart günlük burç yorumları

28 Mart günlük burç yorumları | 28 Mart günü burçları ne bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

27 Mart günlük burç yorumları | 27 Mart günü burçlar ne diyor?

Burcunuzu bugün neler bekliyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.