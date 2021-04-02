2 Nisan burç yorumları | 2 Nisan burçlar ne söylüyor?

2 Nisan sabahı 09.04'te gerçekleşecek olan Merkür ve Plüton arasındaki destekleyici açı, düşündüklerimi hayata geçirmemiz açısında önemli oluyor. İkizler burcu için zorlayıcı bir enerji ile geçiyor. Burçlar, Yay burcunu ise sağlık konusunda uyarıyor. Peki, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün güne daha enerjik başlayabilir, daha canlı hissedebilir ve kendinize güvenerek yaşamda yol alabilirsiniz. Güne dair planlarınızda işleriniz daha hızlı tamamlanabilir. Keyifli bir gün.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün finansal alanda hızlı gelişmeler sağlanabilir. Beklediğiniz ödemeler elinize geçebilir. İnatçılık ve tembellikten sıyrıldığınız alanda bolluk ve bereket gelecektir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün ilişkileriniz daha keyifli ve uyumlu olabilir. Sevildiğinizi daha çok hissedebilir, sevdikleriniz için harekete geçebilirsiniz. İlişkilerinizde hızlı gelişmeler olabilir.