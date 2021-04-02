2 Nisan burç yorumları | 2 Nisan burçlar ne söylüyor?

2 Nisan sabahı 09.04'te gerçekleşecek olan Merkür ve Plüton arasındaki destekleyici açı, düşündüklerimi hayata geçirmemiz açısında önemli oluyor. İkizler burcu için zorlayıcı bir enerji ile geçiyor. Burçlar, Yay burcunu ise sağlık konusunda uyarıyor. Peki, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün güne daha enerjik başlayabilir, daha canlı hissedebilir ve kendinize güvenerek yaşamda yol alabilirsiniz. Güne dair planlarınızda işleriniz daha hızlı tamamlanabilir. Keyifli bir gün.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün finansal alanda hızlı gelişmeler sağlanabilir. Beklediğiniz ödemeler elinize geçebilir. İnatçılık ve tembellikten sıyrıldığınız alanda bolluk ve bereket gelecektir.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün ilişkileriniz daha keyifli ve uyumlu olabilir. Sevildiğinizi daha çok hissedebilir, sevdikleriniz için harekete geçebilirsiniz. İlişkilerinizde hızlı gelişmeler olabilir.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün iş hayatınızda yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Günlük işlerinizde başarılı olabilir, yeni fikirlere açık olarak sorunları daha hızlı çözebilirsiniz. İş arkadaşlarıyla keyifli ilişkiler hakim olabilir.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün yaşamdan daha çok keyif alabilir, gün içinde daha aceleci olabilir, her alanda hızlı ilerlemeye çalışıp, bekleyişte olmaktan rahatsız olabilirsiniz. Beklediğiniz bir habere ulaşabilirsiniz.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün aile üyeleriyle ilişkilerde yapıcı ve iyimser olma zamanı. Ev halkıyla ilişkinizde inatçılık ve ısrardan kaçınmalısınız. Yatırımlar, aile üyeleriyle finansal yardımlaşmalar ön planda olabilir. Eviniz için harcamalar yapabilirsiniz.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde keyifli enerjiler hakim olacak. Günün ilk yarısından itibaren hayatınızdaki insanlardan sevgi dolu sözler, sevgi dolu tavırlar görebilirsiniz. Heyecan ve merak duygusu canlanabilir.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün güne görevler ve sorumluluklarla başlayabilirsiniz. Çalışma hayatınızda görevleriniz artabilir. Müşteriler, satışlar ve kazançlar artış gösteriyor. Gün boyu ilgilendiğiniz işlerde detaycı olabilirsiniz.
YAY BURCU YORUMU
Bugün güne daha hızlı ve canlı başlayabilirsiniz. Enerjiniz yükselirken, istek ve hedeflerinizin peşinden heyecan ve sabırsızlıkla gidebilirsiniz. Duygularınızı gösterme, dile getirme zamanı.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün işaretçi rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Yurtdışı gündemleri, taşınma ve seyahat planları ön planda olabilir. Geleceğe yönelik kararlarınız için bugün bazı fedakarlıklar yapmanız gerekebilir.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün sosyal bir gün geçirebilir, yakınlarınızla ve sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz. Gün içinde hızlı planlar yaparak, daha hızlı harekete geçeceksiniz. Ulaşımda ve trafikte acelecilikten kaçınmalı.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün kalpten dilekleriniz gerçekleşebilir. Maddi-manevi güçlenme ve canlanma zamanı. Sevdikleriniz için hediyeler alabilir, sevdiklerinize daha fedakar olabilirsiniz.
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