2'si yoğun bakımda! İşçiler yağ fabrikasındaki kuyuya düştü... Metan gazı iddiası

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan fabrikanın arıtma ünitesinin bulunduğu kuyuya onarım yapmak için giren 6 işçi, henüz belirlenemeyen nedenle yaralandı. Yetkililerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

İşçiler Sinan Kaplan, Mehmet Kalem, Hüseyin Ay, Emrullah Özer, Ceyhan Ayvalı ve Aydın Şenyüz ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerden 2’sinin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

METAN GAZI İDDİASI

Yağ fabrikasının arıtma ünitesinde incelemenin sürdüğü, işçilerin metan gazından zehirlenmiş olabileceklerinin değerlendirildiği kaydedildi.

(AA/İHA)

