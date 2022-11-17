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  4. 2'si yoğun bakımda! İşçiler yağ fabrikasındaki kuyuya düştü... Metan gazı iddiası

2'si yoğun bakımda! İşçiler yağ fabrikasındaki kuyuya düştü... Metan gazı iddiası

17.11.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da bir yağ fabrikasının arıtma ünitesine onarım yapmak için giren ve baygın halde bulunan 6 işçi tedavi altına alındı. İşçilerden 2’sinin yoğun bakıma alındığı öğrenilirken, Yağ fabrikasının arıtma ünitesinde incelemenin sürdüğü, işçilerin metan gazından zehirlenmiş olabileceklerinin değerlendirildiği kaydedildi.

2'si yoğun bakımda! İşçiler yağ fabrikasındaki kuyuya düştü... Metan gazı iddiası

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan fabrikanın arıtma ünitesinin bulunduğu kuyuya onarım yapmak için giren 6 işçi, henüz belirlenemeyen nedenle yaralandı. Yetkililerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

İşçiler Sinan Kaplan, Mehmet Kalem, Hüseyin Ay, Emrullah Özer, Ceyhan Ayvalı ve Aydın Şenyüz ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerden 2’sinin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

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METAN GAZI İDDİASI

Yağ fabrikasının arıtma ünitesinde incelemenin sürdüğü, işçilerin metan gazından zehirlenmiş olabileceklerinin değerlendirildiği kaydedildi.

(AA/İHA)

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