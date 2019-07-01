2 Temmuz Yengeç burcunda Güneş tutulması

2 Temmuz Salı günü Türkiye saatiyle 22:16’da Yengeç burcunun 10 derecesinde Güneş tutulması gerçekleşiyor. Her zaman olduğu gibi 10° Yengeç burcundaki bu tutulmanın kalitesine ve kontaklarına bakalım. Öncelikle her Güneş tutulması bir yeniaydır. Bu sebeple hayatımızda değiştirmek istediğimiz konular için destek verir. Ayrıca yeni bir sayfa açmak için cesaretimiz yoksa bizi teşvik eder. Geçmiş sayfaları kapatmamız için yol gösterir. Zaten yeniay gibi güzel bir enerji taşıyan Güneş tutulması, bu sefer kat kat güzelliklerle karşımıza geliyor. Yengeç burcundaki bu tutulmayla aile yaşantısında da yenilikler olabilir. Güneş tutulmasının Uranüs ile kurduğu kontak sayesinde hayatımızda sürpriz başlangıçlar yapabiliriz. Hayat öyle güzel gelişmeler getirebilir ki siz bile bir anda yaşadıklarınıza inanamayabilirsiniz. Yukarıda değişimler için cesaret lazım derken tam da Uranüs bu konuya el atıyor olacak. Öncelikle “sen ne istiyorsun?” diye soracak. “Gerçekten her şeyi hayatından çıkartmak mı yoksa bu düzende devam etmek mi?” diyecek. Cevabınız değişimden yanaysa Uranüs’ün verdiği özgürleşme arzusuyla atacağınız yeni adımlar adeta yeni bir hayata sizleri başlatacaktır. Bu sebeple cesaretim yok diyenler artık var, harekete geçebilirsiniz. Sonuç kötü olmayacaktır. Dünyada ise genel olarak bilimsel konularda ve teknoloji alanında yenilikler, keşifler olabilir.

Tutulmanın kontağına baktıktan sonra diğer gezegenlerin konumlarına odaklanalım. Tutulma anında Satürn ve Neptün uyumlu bir açıda oluyorlar. Satürn deyince korkmayın bu sefer bizlere güzel etkiler sunacak. Yeni bir başlangıç için bu kadar olumlu destekler varken, Satürn de “Hayalin neydi?” diye soracak. Neptün ile güzel açısı sayesinde hayalleriniz gerçek olabilir. İşin içinde Satürn olduğundan çaba göstermeyi asla bırakmamalısınız. Umudunuzu yitirdiğiniz, karamsarlığa düştüğünüz anda hayat size bir fırsat sunacaktır. Hayallerin gerçek olabileceği bu enerji varken çok istediğiniz şeyler için o gün eyleme geçebilirsiniz. Güneş tutulmasının sabit yıldız etkileşimi var mı derseniz o da var. Bu sefer Alhena sabit yıldızı ortaya çıkıyor. Bu yıldız, Ay ve Güneş ile etkileşimde olduğunda başarı, para, ün ve sağlıkla ilgili şifa verir. Bu güzel etkiler herkes için geçerlidir. Şimdi her burcu detaylı olarak hangi konular etkisi altına alır bakabiliriz. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayınız. KOÇ

Güneş tutulması aile ve ev konularında yeni başlangıçlara vesile olabilir. Yeni bir ev alabilirsiniz. Aklınızda yokken çok güzel bir fırsat karşınıza çıkar ve bir anda kontrat imzalarken kendinizi bulabilirsiniz. Aile içerisinde de sevindirici gelişmeler yaşayabilirsiniz. BOĞA Güneş tutulması eğitim hayatınızda yeni bir sayfa açmanıza destek olabilir. Çalıştığınız sektörde yükselebilirsiniz. Kurduğunuz yeni kontaklar iş çevrenizde sizi yükseltebilir. Kardeşlerinizle ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yazarlık konusunda çalışmalarınız varsa yazdıklarınızla ün kazanabilirsiniz. İKİZLER Güneş tutulması sizleri ekonomik yönden yeni başlangıçlara itebilir. İçinde bulunduğunuz durumda sizin artık bir çıkarınız kalmamışsa belki de daha iyi getirisi olacak işlere başlamayı düşünebilirsiniz. Geliriniz bu şekilde daha fazla artabilir. Sadece değişimleri yaparken fazla acele etmeyin. YENGEÇ Burcunuzda gerçekleşen Güneş tutulması sizlere yeni kapılar açmak için ideal olacaktır. Hayatınızdan neyi çıkartmak istiyorsunuz, kimlerle yola devam etmek istiyorsunuz buna karar verebilirsiniz. Ayrıca cesaret edemediğiniz imaj değişiklikleri varsa bu tutulmayla birlikte kendinizi baştan yaratabilirsiniz.

ASLAN Güneş tutulması geçmişi silmek, yeni bir hayata yer açmak için enerji verecektir. Düzelmeyeceğinizi düşündüğünüz bir sağlık problemi için şifa bulabilirsiniz. Sağlıklı yeni bir hayata devam edebilirsiniz. Yoga, meditasyon gibi aktivitelere başlayabilirsiniz. BAŞAK Güneş tutulması sizlere yeni kapılar açmak için şans getirecektir. Tabii ki eskiyi arkanızda bırakmanız gereklidir. Bu tutulmayla şansınız da açılacaktır. Yaşadığınız gelişmelere inanmakta zorlanabilirsiniz. Bulunduğunuz çevrede başarılar kazanabilirsiniz. Yeni bir sayfa sizleri bekliyor olacaktır. TERAZİ Kariyer hayatınızda yeni bir döneme adım atabilirsiniz. Yeni bir teklif tüm aklınızdaki düşüncelerin değişmesine sebep olabilir. Çalışmıyorsanız artık gelecekle ilgili yapmak istedikleriniz için harekete geçeceksiniz. Eğitimse eğitime başlayabilirsiniz. İşse işe başvurabilirsiniz. Hayatınızdaki kişileri çıkartmak istiyorsanız bu da yeni bir başlangıçtır. Bu gücü içinizde hissedeceksiniz. AKREP Güneş tutulması hayata bakış açınızı değiştirmeniz için sizi harekete geçiriyor olacak. Her olayın ya da kişinin olumsuz taraflarına odaklanmaktansa, pozitif yönlerini görerek daha mutlu olmayı başaracaksınız. Bazılarınız yüksek öğrenimle ilgili yeni başlangıçlar yapabilir. Yurt dışında veya yurt içinde başka bir şehirde hayatınıza devam etmek için kararlar alabilirsiniz.