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  4. 2 ve 3 kıtalık 23 Nisan şiirleri sosyal medyadan paylaşılıyor | İşte en güzel 23 Nisan şiirleri

2 ve 3 kıtalık 23 Nisan şiirleri sosyal medyadan paylaşılıyor | İşte en güzel 23 Nisan şiirleri

23.04.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM’nin kurulduğu tarih olan 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan edilmişti. Her yıl da 2 ve 3 kıtalık 23 Nisan şiirleri, sosyal medyadan paylaşılıyor.

2 ve 3 kıtalık 23 Nisan şiirleri sosyal medyadan paylaşılıyor | İşte en güzel 23 Nisan şiirleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 2 ve 3 kıtalık şiirler, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşların radarında yer alıyor. Sosyal medyada 2 ve 3 kıtalık 23 Nisan şiirleri sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

2 VE 3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRLERİ

23 NİSAN

Sana armağan etti,

Ata bu güzel günü,

23 Nisan bugün,

Çocuk Bayramı günü.

Sevin, oyna, gez, dolaş,

Senin bayramın bugün.

Bayrağı sev arkadaş.

Dalgalandıkça öğün.

R.Gökalp ARKIN

23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilân

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT

23 NİSAN BİR ARMAĞAN

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Saip EGÜZ

23 NİSAN

Sevinçliyiz hepimiz,

Taştı bugün neşemiz.

Eğleniriz, güleriz,

Geldi 23 Nisan.

Süsleriz biz her yanı,

Geldi çocuk bayramı.

Atatürk'ün armağanı,

Yaşa 23 Nisan.

HAKKI ERCAN

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