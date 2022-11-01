20 dolar çok gelince Elon Musk'tan yeni teklif! Tam gaz devam ediyor... Stephen King'in yorumunu affetmedi

Twitter'ı satın aldıktan sonra sansasyonel hamleleriyle gündemden düşmeyen Elon Musk, yeniden TT oldu. Mavi tikli hesaplardan 20 dolar alınacağına ilişkin iddialara tepki gösteren Stephen King'in o yorumunu Elon Musk yanıtsız bırakmadı.

20 DOLAR ÇOK GELİNCE YENİ TEKLİF!

Stephen King, Twitter’ın yeni oluşumunda mavi tikli hesaplar için 20 dolar alınacağının iddia edilmesi üzerine, “Mavi tiki korumak için ayda 20 dolar mı? Bana bunu ödemeliler. Bu kurumsallaşırsa Enron gibi giderim” paylaşımını yaptı. King’in gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında popüler olurken Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk paylaşıma kayıtsız kalamadı. Musk, King’e cevap olarak, “Faturaları bir şekilde ödememiz gerekiyor! Twitter tamamen reklamverenlere güvenemez. 8 dolara ne dersin?” ifadelerini kullandı.