HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 20 dolar çok gelince Elon Musk'tan yeni teklif! Tam gaz devam ediyor... Stephen King'in yorumunu affetmedi

20 dolar çok gelince Elon Musk'tan yeni teklif! Tam gaz devam ediyor... Stephen King'in yorumunu affetmedi

01.11.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ı satın alan Elon Musk, işten çıkarma operasyonlarına hız kesmeden başlamıştı. Daha sonra mavi tikli hesaplardan 20 dolar alınacağını ifade eden Musk'a tepkiler peş peşe geldi. ABD'li yazar Stephen King'in tepkisine yanıt veren Elon Musk; 'Faturaları bir şekilde ödememiz gerekiyor!' dedi.

20 dolar çok gelince Elon Musk'tan yeni teklif! Tam gaz devam ediyor... Stephen King'in yorumunu affetmedi

Twitter'ı satın aldıktan sonra sansasyonel hamleleriyle gündemden düşmeyen Elon Musk, yeniden TT oldu. Mavi tikli hesaplardan 20 dolar alınacağına ilişkin iddialara tepki gösteren Stephen King'in o yorumunu Elon Musk yanıtsız bırakmadı.

20 DOLAR ÇOK GELİNCE YENİ TEKLİF!

kAPAK STEPHEN KING

Stephen King, Twitter’ın yeni oluşumunda mavi tikli hesaplar için 20 dolar alınacağının iddia edilmesi üzerine, “Mavi tiki korumak için ayda 20 dolar mı? Bana bunu ödemeliler. Bu kurumsallaşırsa Enron gibi giderim” paylaşımını yaptı. King’in gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında popüler olurken Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk paylaşıma kayıtsız kalamadı. Musk, King’e cevap olarak, “Faturaları bir şekilde ödememiz gerekiyor! Twitter tamamen reklamverenlere güvenemez. 8 dolara ne dersin?” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Çiçeği burnunda patron kıyıma başladı! Pahalıya patladı

Çiçeği burnunda patron kıyıma başladı! Pahalıya patladı

 Twitter'da mavi tik almak ne kadar olacak?

Twitter'da mavi tik almak ne kadar olacak?

 Elon Musk'tan Twitter için flaş karar! Bunu kimse beklemiyordu

Elon Musk'tan Twitter için flaş karar! Bunu kimse beklemiyordu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Musk'a büyük şok... Terk etmeye başladılar!Musk'a büyük şok... Terk etmeye başladılar!
Soçi'de, Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında kritik zirve! Putin duyurdu: Ortak bildiri kabul edildiSoçi'de, Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında kritik zirve! Putin duyurdu: Ortak bildiri kabul edildi
Malatya'da korkutan deprem! Malatya'da korkutan deprem!
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Twitter

En Çok Okunan Haberler

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

Eski Türkiye güzeline lüks sitede komşu kâbusu!

Eski Türkiye güzeline lüks sitede komşu kâbusu!

Emekli albayın esrarengiz ölümü! Yatak odasında bir not vardı...

Emekli albayın esrarengiz ölümü! Yatak odasında bir not vardı...

İlginizi Çekebilir

Halloween paylaşımı olay oldu! “Eşi dünyanın en şanslı erkeği!”

Halloween paylaşımı olay oldu! “Eşi dünyanın en şanslı erkeği!”

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.