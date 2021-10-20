20 Ekim günlük burç yorumları: Kaza ve sakarlıklara dikkat! 20 Ekim'de burçları neler bekliyor?

20 Ekim Çarşamba gününün büyük çoğunluğunda Ay Koç burcunda ilerliyor. Ay-Jüpiter altmışlığının etkili olduğu bugünde akşam saatlerine kadar olan dönem hayli zorlu ve stresli enerjiler içeriyor. Haftanın en zorlu günündeyiz diyebiliriz. Dolunay derecesi ile açı yapmakta olan Mars ve Plüton gezegenleri sert ve şiddete yönelik, bazı olaylara işaret ediyor olabilir. Bu sebeple kaza ve sakarlıklara dikkat etmekte fayda var.

Bugün Oğlak burçları kaza ve sakarlıklara karşı dikkatli olmalı. Akrep burcu ise iş ve özel hayatında objektif davranmalı. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Gün içinde bir süredir içinizde tuttuklarınızı artık ortaya koyacak, yüzleşmeler yaşayacak, iş veya özel hayatınızdaki bir düzeni kırmak ve bambaşka bir duruma geçmek için fitili ateşleyeceksiniz. Geçici değişimler yaşamayacağınız, atacağınız adımların dönüştürücü ve kalıcı izleri olacağı bir dönemdesiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Gün içinde hayatınızda eksikliğini hissettiğiniz konulara yönelebilir, sizi tatmin edecek işler, ilişkiler arayışına girebilirsiniz. Yalnızlık hissi, yalnız kalma isteği, konfor alanına çekilme, okuma ve araştırma eğilimi artacaktır. Bazılarınız için sağlıkla ilgili problemin ortadan kaldırılması için hastane ziyaretleri ve tedaviler gündemde olacaktır.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın etkileriyle sosyal çevrenizde bir yenilik hakim olacaktır. Yeni insanlarla tanışacağınız, yeni ortamlar içerisinde olacağınız bir dönemdesiniz. Arkadaşlarınız aracılığıyla da yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Gün içinde geleceğe yönelik kararlar alabilir, kendinize geleceğinizle ilgili bir yön belirleyebilir ve çoğunlukla yeni kararlar, yeni planlar içinde olabilirsiniz. Dağınık enerjinizin toparlanmaya başlayacağı bir süreç geliyor. Yakın ilişkilerinizde köklü değişimler yaşanabilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Gün içinde iş hayatınız ve yaşam düzeninizle ilgili risk içeren kararlar alabilirsiniz. Çoğunlukla bu dolunay bir süredir düşündüğünüz, gündeminizde olan mevzuları hayatınızla gözle görünür yapacaktır. Bu yüzden bugünlerdeki deneyimleriniz geçmişi olan konular üzerinden gelecektir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Gün içinde hayatınızın bir alanında yeniliğe dair bir konu ortaya çıkabilir. Fakat yenilik bugünlerde bir risk almayı veya bir korkunuzu aşmayı gerektirebilir, getirebilir. Kendinizi ve kapasitenizi bilerek alacağınız riskler özellikle maddi konularda bir başarı getirebilir, kendinizi aşmanızı sağlatabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Gün içinde karşınızdaki kişilerin tavırları, söylemleri ve düşünceleri sizin ilerleyişinizi ve yönünüzü belirleyebilir. Süregelen bazı ilişkilerinizde yüzleşme, netleşme ve kalıcı kararlar alma zamanı olacak. Bazı ilişkilerinizde ya sorunları çözmeniz ya da ilişkiyi sorunlarıyla bitirmeniz gerektiğini hissedebilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Gün içinde iş ve özel hayatınızda mümkün olduğunca duygularınızı yönetmeli ve objektif davranmalısınız. Ya hep ya hiç durumlarına gitmeyin. Aklınızdan geçenlerin enerjisi güçleneceği için olumlamalar yapmak için harika bir zaman.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Gün içinde çocuklarınız için finansal planlamalar içinde olabilirsiniz. Uzun vadeli yatırımlarınızdan kazanç elde edebilirsiniz. İmkansız görünen bir durum içerisinde şansı yakalayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Gün içinde acelelikten kaçının ve kazalara karşı daha kontrollü olmaya çalışın. Dolunayın etkisiyle uyku düzensizlikleri ve etkileyici rüyalar gündemde olabilir. Bir süredir karmaşıklaşan bir durumun çözülmesi sizi rahatlatabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Gün içinde iletişiminize özen gösterin ve ilişkilerinizde kazan-kazan durumları yaratmaya çalışın. İş birliği içinde olmak lehinize sonuçlar doğuracaktır. Dış koşullara göre hareket etmeniz gerekebilir.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Gün içinde finansal konularda bir tamamlanma sağlayabilirsiniz. Borç ödeme, borcunuzu kapatma, bir satın alım yapma ve istediğiniz bir şeye ulaşarak rahatlama durumları olacaktır. Kibir duygusuna dair düşünce ve tavırlarınızı fark ettiğiniz noktada törpüleyin.



