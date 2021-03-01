20 gün sonra ilk kez açılmışlardı! Deniz salyası kabusları oldu

Marmara Denizi'nde yılın bu mevsiminde görülen ve yaklaşık 3 ay etkili olan deniz salyasının artması balıkçılara zor günler yaşatıyor. Tekirdağ'da balıkçılar deniz salyası ve çamuru nedeniyle yaklaşık 20 gün önce teknelerini limanlara çekerek ‘paydos’ etti. 20 gün aranın ardından bugün Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, salya nedeniyle balık yerine çamurla kaplı ağlarla geri dönmek zorunda kaldı.

'20 GÜN SONRA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK'

Tekirdağlı balıkçı İdris Şeremet, halk arasında ‘kaykay’ adı da verilen deniz salyası nedeniyle 20 gündür paydosta olduklarını belirtti. Şeremet, "Deniz salyasının azalacağını düşünüyorduk, maalesef yanıldık. 20 gün sonra balığa çıktık; yine aynı salya devam ediyor. Ağları denize çekmekte sıkıntı yaşıyoruz. Hamsi ağlarının gözleri daha kör olduğu için hamsi ağlarını çıkarttık, şimdi daha açık ağları kuruyoruz. Hamsi çatsa da tutamayacağız, çünkü kaykaydan dolayı sıkıntı var. Burada gene istavrit olmazsa artık yapacak bir şey yok. Karadeniz'e yasağa kadar vira Bismillah diyeceğiz" dedi.