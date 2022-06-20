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20 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

20.06.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişinin sonuçları için geri sayım başladı. Çekiliş her hafta iki defa tamamlanıyor. Peki 20 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

20 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

On Numara çekilişinin sonuçları, 20 Haziran akşam saatlerinde sorgulanmaya başlandı. Çekiliş her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. Peki 20 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

20 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ON NUMARA KURALLARI

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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