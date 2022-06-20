On Numara çekilişinin sonuçları, 20 Haziran akşam saatlerinde sorgulanmaya başlandı. Çekiliş her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. Peki 20 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ON NUMARA KURALLARI

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



