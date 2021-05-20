20 Mayıs günlük burç yorumları | Şans kapıda!

Bugün Ay’ın Başak burcuna geçmesi, hayatımızda birtakım alanlara yoğunlaşma ve yeni düzenlemelerle uğraşmayı gündemimize getiriyor. Özellikle yarım kalan işlerimizi tamamlama konusunda uygun bir gün.
Güneş ise 20 Mayıs günü İkizler burcuna geçiyor. Venüs – Satürn üçgen açısının kesinleşeceği bugün, önemli bir gün olarak öne çıkıyor. Bugün ilişkilerimizde daha sağlam temeller atmak isteyebilir ve bu konuda harekete geçebiliriz.
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün sağlıkla ilgili destekler alabilir, iş görüşmeleri yapabilirsiniz. Resmi işlemler ve imzalar gündeminizde olabilir. İş bağlantılı tanışmalar yaşayabilirsiniz.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün aksamış veya uzamış konularınızla ilgili bir tamamlama ve çözülme sağlayabilirsiniz. Yoğun veya sıkışık bir gün geçirebilirsiniz. Riskli yatırımlarla ilgilenebilirsiniz.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün iş hayatı, görevler ve ilişkilerin gerektirdiği sorumluluklar gündeminizde olabilir. Evinizde sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz. Hareketli bir gün.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün planlarınızda ani değişiklikler olabilir. Gün içinde daha anlık hareket edebilir, hızlı duygu ve düşünce değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Karmik deneyimler gündeme gelebilir.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün harcamalar yapabilir, gelecek planlarınız için finansal düzenlemelerle meşgul olabilirsiniz. Sosyal ortamlara katılabilir, sosyal ortamlar aracılığıyla yeni insanlarla tanışabilirsiniz.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün kariyer planları ve gelecek hedefleri gündeminizde olabilir. Aile büyüklerinizle ve otorite figürleriyle ilişkileriniz daha hassas olabilir. Bazı kişilerden destek ve fayda görürken bazı kişilerin gerçek niyetlerini göreceksiniz.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde yeni ve taze enerjiler çalışmaya başlayabilir. Bir teklif alabilir, bir görüşme yapabilirsiniz. Partnerinizden veya partner adayınızdan bir sürprizle karşılaşabilirsiniz.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün daha detaycı, meraklı ve hevesli bir ruh halinde olabilirsiniz. Takıntılı fikirlerinizden ve vesveselerden uzaklaşma zamanı. Dedikodudan kaçının. Beklentilerinizi dile getirin.
YAY BURCU YORUMU
Bugün ilişkiler ve iş hayatı iç içe geçebilir. Tanıdıklarınızdan iş hayatı ve kariyeriniz adına destek görebilirsiniz. İş aracılığıyla yeni insanlarla tanışabilirsiniz.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün iş ve eğitim hayatıyla bağlantılı görüşmeler yapabilirsiniz. Sınavlar, mülakatlar, tayin ve atanma gündemleri; eğitim ve kurslar ön planda olabilir. Önemli şeyler öğreneceğiniz bir gün.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün duygularınızı akıl ve mantıkla gözden geçirebilir, duygularınızı zihinle yönetme eğiliminde olabilirsiniz. Bazı hislerinizi ve isteklerinizi karşınızdakine ifade edebilir, bir teklif götürebilirsiniz. Arzular ve tutkular güçlenebilir.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün sosyal ortamlara ve kalabalıklara dahil olabilirsiniz. Evinizde sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz. Aile üyelerinizden bazılarının hayatındaki gündemler aile meclisinde konuşulabilir. Gebelik haberleri alınabilir.
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