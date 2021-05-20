20 Mayıs günlük burç yorumları | Şans kapıda!

Bugün Ay’ın Başak burcuna geçmesi, hayatımızda birtakım alanlara yoğunlaşma ve yeni düzenlemelerle uğraşmayı gündemimize getiriyor. Özellikle yarım kalan işlerimizi tamamlama konusunda uygun bir gün.

Güneş ise 20 Mayıs günü İkizler burcuna geçiyor. Venüs – Satürn üçgen açısının kesinleşeceği bugün, önemli bir gün olarak öne çıkıyor. Bugün ilişkilerimizde daha sağlam temeller atmak isteyebilir ve bu konuda harekete geçebiliriz.

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün sağlıkla ilgili destekler alabilir, iş görüşmeleri yapabilirsiniz. Resmi işlemler ve imzalar gündeminizde olabilir. İş bağlantılı tanışmalar yaşayabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün aksamış veya uzamış konularınızla ilgili bir tamamlama ve çözülme sağlayabilirsiniz. Yoğun veya sıkışık bir gün geçirebilirsiniz. Riskli yatırımlarla ilgilenebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün iş hayatı, görevler ve ilişkilerin gerektirdiği sorumluluklar gündeminizde olabilir. Evinizde sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz. Hareketli bir gün.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün planlarınızda ani değişiklikler olabilir. Gün içinde daha anlık hareket edebilir, hızlı duygu ve düşünce değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Karmik deneyimler gündeme gelebilir.