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  4. 20 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

20.07.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler şans oyunlarından biri olan Çılgın Sayısal Loto her hafta üç defa gerçekleştiriliyor ve sonuçlar, akşam saatlerinde belli oluyor. 20 Temmuz akşam saatlerinde, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki 20 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

20 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Şans oyunu severler gözlerini Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına dikti. Peki 20 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlayacak. İşte merak edilenler...

20 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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