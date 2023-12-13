20. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Tuzla’da başladı

‘Dünyanın Lezzeti Burada’ sloganı ile Dünya Aşçılar Birliği (WACS) tarafından ‘kıtalar arası’ unvanı alan Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri; İsveç, Almanya, İspanya, Fas, Cezayir, Makedonya gibi 30 farklı ülkeden 78 farklı kategoride bin 500 yarışmacı ve 70 özel jürinin katılımıyla Tuzla’da başladı. 13-16 Aralık tarihleri arasında devam eden festival kapsamında Türk öğrenci ve genç şefleri de uluslararası düzeyde yarışma imkânı bulacak. Düzenlenen programa, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) Başkanı Bayram Özrek, aşçılar ve vatandaşlar katıldı. Tüm stantları gezen Başkan Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı birlikte mantı yaptı.

“BİR FARKINDALIK OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Uluslararası İstanbul Yemek Günleri’n2 2’nci defa ev sahibi olmaktan mutluluk duyuyorum. Tuzla gastronomi alanında da spesifik bir öneme sahiptir. Tuzla için balık ve köfte başta olmak üzere birçok konuda müthiş bir mutfağımız var. 30 ülkeden katılımcının ve 78 farklı kategoride binlerce arkadaşımızın yer aldığı böyle bir zengin kültürün Tuzla’dan Türkiye’ye yayılmasından dolayı ayrı bir mutluluk duyuyorum. Burada bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu festivalde amacımız, yemek kültürlerini geliştirmek, tasarruf noktasında gelişim sağlamak gibi durumlar dışında gelecekteki çocuklarımıza bırakacağımız dünyada kaynaklarımızı daha iyi kullanabilmek ve daha sürdürülebilir bir dünya oluşturma farkındalığı oluşturmaktır. 4 gün boyunca devam edecek bu festivalde bu farkındalığı oluşturmaya çalışacağız” diye konuştu.



“FESTİVALİMİZ DÜNYADA İLK 3’E GİREN BİR FESTİVAL”

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) Başkanı Bayram Özrek ise “20’nci Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nin ikincisini 13-16 Aralık arasında Tuzla Marina’da gerçekleştiriyoruz. Festivalimiz 2015 yılında kıtalararası olimpiyat hakkı aldı. 27 ülkeden 1600’e yakın yarışmacının katılımıyla dünyada ilk 3’e giren bir festivaldir” dedi.

“TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞEN FESTİVAL, DÜNYADA DA ÇOK BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP”

Katılımcılardan Kays Alegi, “Tuzla’da gerçekleştirilen bu festivale arkadaşlarımla birlikte katıldım. Fas, Cezayir’den bu güzel festivale katılması için büyük bir takım getirdim. Türkiye’de gerçekleşen festival, dünyada da çok büyük bir öneme sahip. Bu festival ne kadar güzelse Tuzla’da o kadar güzel. Burayı çok seviyoruz çünkü Tuzla ayrıca turistik bir yer. Bu festivale birçok insan katılmaya geldi, İstanbul’u ve Türkiye’yi çok seviyorum” şeklinde konuştu.

“HEDEFİM ŞAMPİYON OLMAK”

Esma Gökçe Sayın ise “20 yaşındayım. Yaklaşık 3 yıldır bu yarışma için koşturuyorum. Geçen sene 2 altın kazandım, ondan önceki yıldan da bir bronz madalya kazanmıştım. Bu sene de yılın genç altın şefine geldim. Hedefim şampiyon olmak ve kupayı alıp İzmir’e evime dönmek” dedi.







