20 yaş dişi çekimi hangi durumlarda tercih edilir? 20 yaş dişi görevlerini yerine getiriyorsa...

20 yaş dişi çekimi ve sonrasında yaşanan süreç insanların gözünü korkutsa da bu dişler aslında diş sağlığı açısından önem taşır. Görevi öğütmek olan 20 yaş dişleri, ağzımızda en son oluşan ve süren, diş dizisinin en arkasında yer alan dişlerdir. Üslendiği görev dolayısıyla ağız içinde görülen her 20 yaş dişini çekmek doğru değildir. Köprü yapımı gibi bazı tedavi yöntemlerde çekilmeyen 20 yaş dişleri, destek olarak kullanılabilmektedir.
20 yaş diş çekimi sonrasında hafif şişme ve rahatsızlıklar görülebilir. Şişmenin engellenmesi için mutlaka soğuk tampon uygulaması yapılmalıdır. İlk 24 saat çalkalama ve tükürme hareketi yapılmamalıdır. İlk 48 saat içerisinde mutlaka sigara ve alkolden uzak durmak gereklidir.
İlk gün çekim bölgesi fırçalanmamalı ve küçük taneli besinlerden uzak durulmalıdır. Diş çekimi sonrasında ağrı olması ihtimaline karşı, aspirin dışında herhangi bir ağrı bir kesici kullanılabilir.
20 yaş diş çekimi sonrasında hastalara yüksek yastıkla yatmaları önerilmektedir. Sıcak gıdalarla beslenme tavsiye edilmemektedir, diş çekimi sonrası şişmeyi artırabilir.
20 yaş dişleri gelişimsel olarak en son ortaya çıkan dişler olduğu için, ağız içerisinde yer bulamayarak gömülü kalabilir. Yan dişlerin köklerinde bozulmaya yol açabilir. Aynı şekilde yan dişlerde çürük, temizlenemeyen bölgelerde gıda birikimi nedeniyle enfeksiyona yol açabilirler. Ağız açmada kısıtlılık meydana getirebilir, kistik oluşumlar gibi komplikasyonlara yol açıp ağrıya neden olabilirler.
20 yaş dişlerinin bu durumlarda mutlaka çekilmesi gerekmektedir."
Ağız içerisinde görülen her 20 yaş dişinin çekimi ameliyatla alınacak diye bir kural yoktur. Eğer bir enfeksiyon varsa öncesinde mutlaka antibiyotik baskısı altında çekim yapılmalıdır.
Muayene sonucunda 20 yaş dişi çekim yöntemine karar verilir. Bu muayeneler sonucunda dişlerin konumu, şekli, komşu dişlerin durumu değerlendirilerek çekim yöntemine karar verilir. Eğer diş normal olarak çıkmışsa, normal diş çekimi yöntemi uygulanabilir. Gömülü kalmışsa, cerrahi bir operasyonla lokal anestezi altında alınabilir. Çok korkan hastalarda genel anestezi altında da diş çekimi yapılabilir.
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