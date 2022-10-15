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  4. Meyve toplamak için çıkmıştı! Yaşlı adamın ayva ağacında kahreden sonu...

Meyve toplamak için çıkmıştı! Yaşlı adamın ayva ağacında kahreden sonu...

15.10.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. 69 yaşındaki İsmail Şahin, ayva toplamak için çıktığı ağaçta fenalaştı ve hayatını kaybetti. Şahin'in ağaçta hareketsiz şekilde durduğunu görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın cansız bedenini Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırdı.

Meyve toplamak için çıkmıştı! Yaşlı adamın ayva ağacında kahreden sonu...

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Merkez Sokak'ta bulunan ayva ağacının üzerinde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin İsmail Şahin olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İsmail Şahin’in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ayva ceset ağaç
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