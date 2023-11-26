200 bin dolarlık vurgun! 2 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Vatandaşları arayıp forex yatırımı vaadiyle dolandırıyorlardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya iki ilde düzenlenen "SİBERGÖZ-8" operasyonlarının detaylarını duyurdu. Yasa dışı bahis oynatanlara göz açtırılmayacağı mesajını veren Yerlikaya operasyonlardan görüntüleri de paylaştı.

"YASA DIŞI BAHİS OYNATANLARIN ENSESİNDEYİZ"

Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik İstanbul merkezli 8 ilde, Kastamonu merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-8” operasyonlarında toplam 25 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor! Aziz milletimizin bilmesini isterim ki bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, yasa dışı bahis oynatanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız."

YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE DOLANDIRDILAR

Yerlikaya'nın aktardığına göre şüpheli şahısların;

Vatandaşları arayarak kendilerini "yatırım danışmanı" şeklinde tanıttıkları,

Forex yatırımı vaadiyle yüksek kazanç elde edeceklerini söyleyerek bu kişileri dolandırdıkları,

Dolandırdıkları kişilerden 211.500 $ haksız kazanç sağladıkları

Başkalarına ait banka veya kredi kartları ile GSM numaralarını temin ettikleri,

Elde ettikleri hesaplar ile GSM hatlarını yasa dışı bahis işlemlerinde kullandıkları tespit edildi.

Operasyonda ele geçirilenlerle ilgili bilgi veren Yerlikaya ayrıca "Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" mesajını verdi.

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik İstanbul Merkezli 8️⃣ ilde, Kastamonu Merkezli 2️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-8” operasyonlarında toplam 2️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor❗️



Aziz Milletimizin… pic.twitter.com/50Tn9n6W9L — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 26, 2023







