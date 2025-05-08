200 kilo olan kadın hastaya İl Sağlık Müdürlüğü'nden yardım: Obez ambulansla hastaneye nakledildi

Muş’ta 200 kilo ağırlığındaki hasta kadın, ambulansla hastaneye nakledildi.

RUTİN KONTROLLERİ İÇİN AMBULANS TALEBİNDE BULUNDU

Malazgirt ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki 200 kilo ağırlığındaki kadın hasta, rutin kontrollerini yaptırmak üzere Muş Devlet Hastanesine gitmek için 112 Acil Çağrı Merkezinden ambulans talebinde bulundu.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Vatandaşın sağlık durumu ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurularak, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde özel donanıma sahip obez ambulans görevlendirildi.

OBEZ AMBULANS HER AN GÖREVE HAZIR!

Ekipler, kısa sürede adrese ulaşarak hastanın güvenli bir şekilde Muş Devlet Hastanesine naklini sağladı.

Hastanın kontrolleri hastanede devam ederken, yetkililer benzer durumlar için obez ambulansın her an göreve hazır olduğunu bildirdi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır