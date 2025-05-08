KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

200 kilo olan kadın hastaya İl Sağlık Müdürlüğü'nden yardım: Obez ambulansla hastaneye nakledildi

Muş’un Malazgirt ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki 200 kilo ağırlığındaki kadın hasta, rutin sağlık kontrolleri için Muş Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanın fiziksel durumu göz önünde bulundurularak İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde özel donanıma sahip obez ambulans görevlendirildi. Sağlık ekipleri, kısa sürede hastanın evine ulaşarak güvenli bir şekilde hastaneye naklini sağladı.

200 kilo olan kadın hastaya İl Sağlık Müdürlüğü'nden yardım: Obez ambulansla hastaneye nakledildi

Muş’ta 200 kilo ağırlığındaki hasta kadın, ambulansla hastaneye nakledildi.

AW449991_01

RUTİN KONTROLLERİ İÇİN AMBULANS TALEBİNDE BULUNDU

Malazgirt ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki 200 kilo ağırlığındaki kadın hasta, rutin kontrollerini yaptırmak üzere Muş Devlet Hastanesine gitmek için 112 Acil Çağrı Merkezinden ambulans talebinde bulundu.

AW449991_02

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Vatandaşın sağlık durumu ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurularak, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde özel donanıma sahip obez ambulans görevlendirildi.

AW449991_03

OBEZ AMBULANS HER AN GÖREVE HAZIR!

Ekipler, kısa sürede adrese ulaşarak hastanın güvenli bir şekilde Muş Devlet Hastanesine naklini sağladı.

AW449991_04

Hastanın kontrolleri hastanede devam ederken, yetkililer benzer durumlar için obez ambulansın her an göreve hazır olduğunu bildirdi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
80 yaş üstü kadınlar balıkçılıkla geçiniyor80 yaş üstü kadınlar balıkçılıkla geçiniyor
Kısırlık sadece kadınların sorunu değil!Kısırlık sadece kadınların sorunu değil!

Anahtar Kelimeler:
obezite Muş il sağlık müdürlüğü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.