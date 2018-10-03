200 yıllık sır çözüldü! Amerika'nın gizemli Türkleri

Amerika'da ortaya çıkan topluluğun savaşlarda görev aldığı, Afrikalı Amerikalılar kadar olmasa da ayrımcılığa maruz kaldıkları düşünülüyor. İşte gizemli Türklerin hikayesi...

Amerika'nın Türklerinin gizemli hayatı

1 / 13 Amerika'da yayınlanan Güney Carolina bölgesinde yaşamış küçük topluluk tartışma konusu yarattı.

2 / 13 Nedeni ise kendilerini 'Türkler' olarak tanımlamaları...

3 / 13 Güney Carolina eyaletinde kendilerine “Türk” diyen esmer tenli topluluğun, Osmanlı’dan geldiği düşünülüyor.

4 / 13 Topluluğun ilk üyelerinin Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nda görev yaptığı söyleniyor.

5 / 13 Afrikalı Amerikalılar kadar olmasa da Türklerin de bölgede ayrımcılığa maruz kaldığı düşünülüyor.

6 / 13 Amerika'da yayınlanan kitap o Türklerin izini sürüyor. İşte Amerikalı Türklerin gizemli hikayesi...

7 / 13 Amerikalı iki araştırmacının hazırladığı kitap Güney Carolina'da yaşayan küçük topluluğun gerçek anlamda Türkiye kökenli olduklarını ortaya koydu.

8 / 13 Türkler Güney Carolina'nın Sumter County bölgesinde izole halde yaşadılar. Türklerin izini kendisi de onlardan biri olan Joseph Benenhaley sürdü ve Amerikalı Türklerin aslında Osmanlı İmparatorluğu'ndan geldiğini ortaya çıkardı.

9 / 13 Benenhaley'in ataları biraz daha esmer tenliydi. New York Times'ın haberine göre bu küçük topluluk birkaç yüzden fazla sayıyı bulmadı.

10 / 13 Benenhaley'in 1775-1783 yılları arasındaki Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında gözcü olarak görev yaptığı bilgisi bulunuyor.

11 / 13 Bir generalin Benenhaley'e evlenerek yuva kurması için bir arazi hediye ettiği ve adamın bu arazide bir çiftlik kurduğu ifade ediliyor.

12 / 13 Araştırmayı konu alan kitabın ismi, Güney Carolina'nın Türkleri: Bir tarih ve Etnoloji...