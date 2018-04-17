2018'in en iyi doğum fotoğrafları

Bebeğin ilk nefesi, hayatla ilk buluşması ve ailelerin mutluluk gözyaşları sizin de gözlerinizin dolmasına neden olacak.
2018 yılı doğum fotoğraflarının kazananları
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Yepyeni ayak parmakları
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Birincilik Ödülü Sahibi: Kardeşle İlk Karşılaşma
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Mansiyon: Hemşire Linda
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En İyi Kategori: Teslimat
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En İyi Kategori: Emek
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Bunu yapabilirsin. Seni Seviyorum
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Aşk Kromozomunu Keşfetmek
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En İyi Kategori: Doğum Detayları, Bir Kardeşin Doğuşu
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Öpücükle mühürlenmiş
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Aşk hiç bitmez, çoğalır
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Mansiyon: Anneye Merhaba
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Mutluluğun Sesi, İlk Çığlık
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Onursal Mansiyon: Doğum Dalgaları
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Mansiyon: Mum ışığında emek
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