KADIN

2018'in en iyi doğum fotoğrafları

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
DOĞUM HABERLERİ  | 17.04.2018 15:31 | Son Güncelleme

Uluslararası Profesyonel Doğum Fotoğrafçıları Birliği (IAPBP), 2018 yılı doğum fotoğraflarının kazananlarını açıkladı. Her bir fotoğraf karesi, acı, azim, rahatlama ve sevinç hikayesini anlatıyor. Yeni bir insanın yaşamının ilk anları, ailelerin bebekleriyle buluşmalarının benzersiz dakikaları bakın nasıl belgelendi.

Bebeğin ilk nefesi, hayatla ilk buluşması ve ailelerin mutluluk gözyaşları sizin de gözlerinizin dolmasına neden olacak.

2018 yılı doğum fotoğraflarının kazananları

1 / 30

Saf duygu

Saf duygu
2 / 30

Yepyeni ayak parmakları

Yepyeni ayak parmakları
3 / 30

Birincilik Ödülü Sahibi: Kardeşle İlk Karşılaşma

Birincilik Ödülü Sahibi: Kardeşle İlk Karşılaşma
4 / 30

Mansiyon: Hemşire Linda

Mansiyon: Hemşire Linda
5 / 30

Merhaba

Merhaba
6 / 30

Yenidoğan

Yenidoğan
7 / 30

En İyi Kategori: Teslimat

En İyi Kategori: Teslimat
8 / 30

Ne Kadar Büyük

Ne Kadar Büyük
9 / 30

Buruşmuş

Buruşmuş
10 / 30

Kadın gücü

Kadın gücü
11 / 30

En İyi Kategori: Emek

En İyi Kategori: Emek
12 / 30

13 / 30

Bunu yapabilirsin. Seni Seviyorum

Bunu yapabilirsin. Seni Seviyorum
14 / 30

Aşk Kromozomunu Keşfetmek

Aşk Kromozomunu Keşfetmek
15 / 30

En İyi Kategori: Doğum Detayları, Bir Kardeşin Doğuşu

En İyi Kategori: Doğum Detayları, Bir Kardeşin Doğuşu
16 / 30

Öpücükle mühürlenmiş

Öpücükle mühürlenmiş
17 / 30

Aşk hiç bitmez, çoğalır

Aşk hiç bitmez, çoğalır
18 / 30

Mansiyon: Anneye Merhaba

Mansiyon: Anneye Merhaba
19 / 30

İlk Kucaklama

İlk Kucaklama
20 / 30

Işığa Doğru

Işığa Doğru
21 / 30

Mutluluğun Sesi, İlk Çığlık

Mutluluğun Sesi, İlk Çığlık
22 / 30

Çok Fazla Aşk

Çok Fazla Aşk
23 / 30

Renkli Hayat

Renkli Hayat
24 / 30

Onursal Mansiyon: Doğum Dalgaları

Onursal Mansiyon: Doğum Dalgaları
25 / 30

Mucize

Mucize
26 / 30

Özgür

Özgür
27 / 30

Hayat tanrıçası

Hayat tanrıçası
28 / 30

İlk Öpücük

İlk Öpücük
29 / 30

Mansiyon: Mum ışığında emek

Mansiyon: Mum ışığında emek
30 / 30

Yepyeni Aşk

Yepyeni Aşk
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