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2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama

EĞİTİM HABERLERİ  | 29.08.2018 17:01 | Son Güncelleme

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği haber geldi. ÖSYM tarafından 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı. Peki KPSS sonuç sorgulama nereden yapılır? İşte KPSS sonuç sorgulama ilgili detaylar...

2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama

ÖSYM tarafından 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı. Sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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KPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

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