HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 2018 yılındaki süper soğuk fırtınasında, -111 derece ile sıcaklık rekoru kırıldı

2018 yılındaki süper soğuk fırtınasında, -111 derece ile sıcaklık rekoru kırıldı

27.03.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepimiz çok sıcak bir yaz gününde fırtına bulutlarının üstümüzde toplandığına en az bir kez şahit olmuşuzdur. İşte benzer bir tropik fırtına sisteminde dünyada kaydedilmiş en düşük sıcaklık değeri elde edilmiş olabilir.

2018 yılındaki süper soğuk fırtınasında, -111 derece ile sıcaklık rekoru kırıldı

Hepimiz çok sıcak bir yaz gününde fırtına bulutlarının üstümüzde toplandığına en az bir kez şahit olmuşuzdur. İşte benzer bir tropik fırtına sisteminde dünyada kaydedilmiş en düşük sıcaklık değeri elde edilmiş olabilir.

2018 yılında Ekvator'un hemen güneyinde kaydedilen sisteme ilişkin yapılan araştırma henüz yayımlandı.

Buna göre Pasifik Okyanusu'nun batısında oluşan bu tropik fırtınanın en yukarısında sıcaklık değeri -111 derece olarak ölçüldü. Bu değerin rekor bir seviye olabileceği değerlendiriliyor.

29 Aralık 2018 tarihindeki bu rekor gözlem, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Noaa-20 uydusu tarafından yapıldı.

Meteorolojik ifadelerle açıklamak gerekirse; çok kuvvetli bir hava akımı, atmosferin en alt tabakasına (troposfere) ulaşması ile genellikle düzleşiyor ve örs benzeri bir şekil alıyor.

Ama fırtınanın çok kuvvetli olduğu durumlarda, yukarı yönlü hava akımı troposferi aşarak, bir sonraki katman olan stratosfere ulaşabiliyor. 2018 yılında yaşanan olayda bulutun üst seviyesi 20.5 kilometredeydi.

BBC'ye konuşan Oxford Üniversitesi'nden Simon Proud, bu duruma "overshooting top" adı verildiğini, bulutun tepe noktasının Tropopoz tabakasını aştıktan sonra bu yükseliş sırasında her kilometrede 7 derece soğuduğunu belirtiyor.

Proud, 2018 yılındaki örnekte Tropopozu aşan bulutun, 13 - 14 derece daha soğuk olduğunu kaydetti.

Gözlemle ilgili araştırmayı yayımlayan Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden meteorolojistler, bu sıra dışı durumda bazı ek faktörlerin katkıda bulunduğunu değerlendiriyor.

'Şanslıyız ki bu fırtına hiçliğin ortasında yaşandı'

Uzmanlar, bunun bir nedeni için, fırtınanın oluştuğu bölgedeki okyanus suyunun çok sıcak olmasını gösteriyor. Buna ek olarak, Madden-Julian Salınımı adı verilen bir hava olayı fenomeninin de katkıda bulunduğunu söylüyorlar.

Madden-Julian Salınımı, yağışlı ve kuru havayı etkileyen, doğu yönlü ilerleyen bölgesel rüzgarlara deniyor.

Yapılan bu gözlem, aynı zamanda bu tür süper soğuk fırtınaların sayısındaki artışa da dikkat çekiyor.

Son üç yılda yaşanan benzer fırtınaların sayısının, ondan önceki 13 yılla eş olduğu gözlemlendi. Soğuk hava fırtınalarının daha çok tehlike yarattığı değerlendirilirse bu gözlem önem kazanıyor.

Oxford Üniversitesi'nden Simon Proud, "Şanslıyız ki bu fırtına hiçliğin ortasında yaşandı" derken yaşanabilecek tehlikeye işaret ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyorYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyor
Unutamadığınız eski sevgiliniz hala yanınızda olabilir!Unutamadığınız eski sevgiliniz hala yanınızda olabilir!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Diğer Haberler

Myanmar'daki protestolarda polis ateş açtı! 56 kişi öldü

Ülke şokta! Protestolarda polis ateş açtı: 56 kişi öldü

Japonya’da 47 anafilaksi vakası! Ölümcül risk sağlık çalışanlarında gözlendi

Sağlık çalışanlarında gözlendi! Aşılama sonrası 47 kişi...

Seks robotları sayesinde! Unutamadığınız eski sevgiliniz hala yanınızda olabilir

Unutamadığınız eski sevgiliniz hala yanınızda olabilir!

Evin arka bahçesinde kazı yaparken ortaya çıktı! 6 yaşındaki çocuk 400 milyon yıllık fosil buldu

Evin arka bahçesinde kazı yaparken ortaya çıktı

6 gün sonra eve döndü! Doğum gününü kutlamaya gitti bebeğini evde ölüme terk etti

Doğum gününü kutlamaya gitti bebeğini evde ölüme terk etti

Kolombiya’da bomba yüklü araçla saldırı: 17 yaralı

Ülkede korkunç olay! Bomba yüklü araçla saldırdılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.