KADIN

2019 Ağustos ayı burç yorumları

Mynet Astroloji Mynet Astroloji
BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 31.07.2019 16:58 | Son Güncelleme

Ağustos ayında birçok gezegen geçişi var. Bakalım her burcu neler bekliyor?

2019 Ağustos ayı burç yorumları

KOÇ

koc

Ağustos ayına başladığınızda 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda bir yeniay oluşuyor. Aşk hayatınızda yeni başlangıçlar için destek veriyor olacak. Yeni bir hobiye başlamak isteyebilirsiniz. DEVAMI

BOĞA

boga

1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda bir yeniay oluşuyor. Aile yaşantınızda yeni bir sayfa açabilirsiniz. Bu bir yeni eve taşınma olabilir. Ailenizden birinin sevinçli haberi de tüm herkesi mutlu edebilir. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Bu yeniayla beraber uzun zamandır beklediğiniz bir haber size gelebilir. Aynı gün 06:57’de Merkür retrosu bitiyor. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Yeni gelirler elde edebileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. 1 Ağustos tarihinde Merkür retrosu bitiyor. 11 Ağustos ile beraber Jüpiter de retro hareketini bitiriyor. DEVAMI

ASLAN

aslan

Ağustos ayının hemen başında 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Sizin burcunuzda oluşan bu görünüm hayatınızda yeni bir dönemin başladığını müjdeliyor. Yeni olan ne varsa artık önünüzde engel olmayacak. DEVAMI

BAŞAK

basak

1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Sağlığınızı ilgilendiren yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz. Enerjinizi yükseltmek için yeni kişisel gelişim çalışmalarına başlayabilirsiniz. Aynı tarihte Merkür retrosu bitiyor. DEVAMI

TERAZİ

terazi

1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda bir yeniay oluşuyor. Size şans ve bereket getirecek yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. O gün dilek dileyin gerçek olursa şaşırmayın. 1 Ağustos tarihinde Merkür retrosu da bitiyor. DEVAMI

AKREP

akrep

1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda bir yeniay oluşuyor. Geleceğinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Uzun süredir yapmak istedikleriniz için harekete geçebilirsiniz. Kariyerinizde de yeni sayfalar açabilirsiniz. DEVAMI

YAY

yay

1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Eğitim hayatınızda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Yeni bir şehre veya ülkeye yerleşmeyi düşünebilirsiniz. DEVAMI

OĞLAK

oglak

1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Maddi koşullarınızda yeni fırsatlar bu yeniayla beraber karşınıza çıkabilir. Borçlarınızı tamamen kapatabilecek tutarlar elinize geçebilir. Kredi başvurularınız onaylanabilir. DEVAMI

KOVA

kova

1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Yalnızlar için yeni bir ilişkiye adım atma vakti olabilir. Ortak iş açmış olanlar varsa yeni projeler karşılarına gelebilir. Maddi getirisi iyi olan bir iş ortaya çıkabilir. DEVAMI

BALIK

balik

1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Sağlık sorunu olanlara şifa verecek bir yeniay olabilir. Çalışma ortamını değiştirmek isteyenlere ise yeni bir başlangıç sunabilir. Siz yeter ki eyleme geçin. DEVAMI

Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi
1 Ağustos Aslan burcunda yeniay1 Ağustos Aslan burcunda yeniay
Bu hafta iki müjdeli haber var! Burcunuz nasıl etkilenecek?Bu hafta iki müjdeli haber var! Burcunuz nasıl etkilenecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019 Ağustos ayı burç yorumları Ağustos ayı burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Aleyna Tilki'den Reynmen açıklaması

Aleyna Tilki'den Reynmen açıklaması

Farklılıklarımızla güzeliz! Her kadının bir yıldız olduğunu göstermek için yeni bir manken türü yaratıldı

Farklılıklarımızla güzeliz! Her kadının bir yıldız olduğunu göstermek için yeni bir manken türü yaratıldı

Yatak böceklerinden doğal yöntemlerle kurtulun

Yatak böceklerinden doğal yöntemlerle kurtulun

Güzelliğin önemli unsuru: Kaşlar

Güzelliğin önemli unsuru: Kaşlar

Bir ay içinde gerçeklecek değişimlere hazır olun

Bir ay içinde gerçeklecek değişimlere hazır olun

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bu hafta parçalı Ay tutulması olacak! Peki burcunuz nasıl etkilenecek?

Bu hafta parçalı Ay tutulması olacak! Peki burcunuz nasıl etkilenecek?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bir değil iki burçta etkili! Retro bizi nasıl etkileyecek?

Bir değil iki burçta etkili! Retro bizi nasıl etkileyecek?

Aksiyonu bol bir ay bizleri bekliyor! İşte Temmuz ayı burç yorumları

Aksiyonu bol bir ay bizleri bekliyor! İşte Temmuz ayı burç yorumları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 Ağustos Aslan burcunda yeniay

1 Ağustos Aslan burcunda yeniay

29 Temmuz - 4 Ağustos haftalık burç yorumları

Bu hafta iki müjdeli haber var! Burcunuz nasıl etkilenecek?

22-28 Temmuz haftalık burç yorumları

Bu haftaya yüksek enerjiyle başlıyoruz! Bakın burcunuz nasıl etkileyecek?

17 Temmuz Oğlak burcunda parçalı Ay tutulması

Gerginlik had safhada! Ay Tutulması bize neler getirecek?

15-21 Temmuz haftalık burç yorumları

Bu hafta parçalı Ay tutulması olacak! Peki burcunuz nasıl etkilenecek?

8-14 Temmuz haftalık burç yorumları

Merkür retrosu bu hafta bizi nasıl etkileyecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.