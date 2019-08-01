2019 Ağustos ayı burç yorumları

KOÇ
Ağustos ayına başladığınızda 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda bir yeniay oluşuyor. Aşk hayatınızda yeni başlangıçlar için destek veriyor olacak. Yeni bir hobiye başlamak isteyebilirsiniz. DEVAMI
BOĞA
1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda bir yeniay oluşuyor. Aile yaşantınızda yeni bir sayfa açabilirsiniz. Bu bir yeni eve taşınma olabilir. Ailenizden birinin sevinçli haberi de tüm herkesi mutlu edebilir. DEVAMI
İKİZLER
1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Bu yeniayla beraber uzun zamandır beklediğiniz bir haber size gelebilir. Aynı gün 06:57’de Merkür retrosu bitiyor. DEVAMI
YENGEÇ
1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Yeni gelirler elde edebileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. 1 Ağustos tarihinde Merkür retrosu bitiyor. 11 Ağustos ile beraber Jüpiter de retro hareketini bitiriyor. DEVAMI
ASLAN
Ağustos ayının hemen başında 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Sizin burcunuzda oluşan bu görünüm hayatınızda yeni bir dönemin başladığını müjdeliyor. Yeni olan ne varsa artık önünüzde engel olmayacak. DEVAMI
BAŞAK
1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Sağlığınızı ilgilendiren yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz. Enerjinizi yükseltmek için yeni kişisel gelişim çalışmalarına başlayabilirsiniz. Aynı tarihte Merkür retrosu bitiyor. DEVAMI
TERAZİ
1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda bir yeniay oluşuyor. Size şans ve bereket getirecek yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. O gün dilek dileyin gerçek olursa şaşırmayın. 1 Ağustos tarihinde Merkür retrosu da bitiyor. DEVAMI
AKREP
1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda bir yeniay oluşuyor. Geleceğinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Uzun süredir yapmak istedikleriniz için harekete geçebilirsiniz. Kariyerinizde de yeni sayfalar açabilirsiniz. DEVAMI
YAY
1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Eğitim hayatınızda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Yeni bir şehre veya ülkeye yerleşmeyi düşünebilirsiniz. DEVAMI
OĞLAK
1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Maddi koşullarınızda yeni fırsatlar bu yeniayla beraber karşınıza çıkabilir. Borçlarınızı tamamen kapatabilecek tutarlar elinize geçebilir. Kredi başvurularınız onaylanabilir. DEVAMI
KOVA
1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Yalnızlar için yeni bir ilişkiye adım atma vakti olabilir. Ortak iş açmış olanlar varsa yeni projeler karşılarına gelebilir. Maddi getirisi iyi olan bir iş ortaya çıkabilir. DEVAMI
BALIK
1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Sağlık sorunu olanlara şifa verecek bir yeniay olabilir. Çalışma ortamını değiştirmek isteyenlere ise yeni bir başlangıç sunabilir. Siz yeter ki eyleme geçin. DEVAMI
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