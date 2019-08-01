2019 Ağustos ayı burç yorumları

KOÇ Ağustos ayına başladığınızda 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda bir yeniay oluşuyor. Aşk hayatınızda yeni başlangıçlar için destek veriyor olacak. Yeni bir hobiye başlamak isteyebilirsiniz. DEVAMI BOĞA 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda bir yeniay oluşuyor. Aile yaşantınızda yeni bir sayfa açabilirsiniz. Bu bir yeni eve taşınma olabilir. Ailenizden birinin sevinçli haberi de tüm herkesi mutlu edebilir. DEVAMI İKİZLER 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Bu yeniayla beraber uzun zamandır beklediğiniz bir haber size gelebilir. Aynı gün 06:57’de Merkür retrosu bitiyor. DEVAMI YENGEÇ 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Yeni gelirler elde edebileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. 1 Ağustos tarihinde Merkür retrosu bitiyor. 11 Ağustos ile beraber Jüpiter de retro hareketini bitiriyor. DEVAMI ASLAN Ağustos ayının hemen başında 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Sizin burcunuzda oluşan bu görünüm hayatınızda yeni bir dönemin başladığını müjdeliyor. Yeni olan ne varsa artık önünüzde engel olmayacak. DEVAMI

BAŞAK 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Sağlığınızı ilgilendiren yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz. Enerjinizi yükseltmek için yeni kişisel gelişim çalışmalarına başlayabilirsiniz. Aynı tarihte Merkür retrosu bitiyor. DEVAMI TERAZİ 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda bir yeniay oluşuyor. Size şans ve bereket getirecek yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. O gün dilek dileyin gerçek olursa şaşırmayın. 1 Ağustos tarihinde Merkür retrosu da bitiyor. DEVAMI AKREP 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda bir yeniay oluşuyor. Geleceğinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Uzun süredir yapmak istedikleriniz için harekete geçebilirsiniz. Kariyerinizde de yeni sayfalar açabilirsiniz. DEVAMI YAY 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Eğitim hayatınızda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Yeni bir şehre veya ülkeye yerleşmeyi düşünebilirsiniz. DEVAMI OĞLAK 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Maddi koşullarınızda yeni fırsatlar bu yeniayla beraber karşınıza çıkabilir. Borçlarınızı tamamen kapatabilecek tutarlar elinize geçebilir. Kredi başvurularınız onaylanabilir. DEVAMI