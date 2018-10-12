HABER

2019 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi görücüye çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.10.2018 16:11 | Son Güncelleme

Her yıl objektif karşısına geçerek sosyal sorumluluk projelerine destek veren Avustralyalı itfaiyeciler, bu kez hayvanlar için kamera karşısındaydı.İtfaiyeciler 2019 takvimiyle büyük beğeni topladı. Hayvanlar yararına satışa çıkacak 2019 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi'nde, itfaiyeciler yavru hayvanlarla fotoğraflandı.

Sosyal medyada büyük ilgi çeken karelerde itfaiyeciler bu kez de hayvan hastanesi için poz verdi. Geçtiğimiz yıl yapılan çekimlerle de Çocuk Hastaneleri Derneği için bağış toplanmıştı. Gelenek halini alan itfaiyeci takvim çekimleri 1993 yılından beri sürdürülüyor. İşte 2019 yılı için verdikleri pozlarla Avustralyalı itfaiyeciler...

1 / 45

Geleneksel olarak her yıl yayınlanan Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi görücüye çıktı. 2019 takvimi için itfaiyeciler hayvan hastanesi için objektif karşısına geçti. Hayvanlar yararına satışa çıkacak 2019 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi'nde itfaiyecilerin yavru hayvanlar ile verdiği pozlar sosyal medyada ilgi gördü.
2 / 45

Avustralyalı itfaiyeciler geleneksel olarak hazırlanan yeni yıl takvimi için kamera karşısına poz verdi. 1993 yılından beri seksi itfaiyeci fotoğrafları kullanarak hazırlanan takvimin gelirleriyle geçtiğimiz yıl Çocuk Hastaneleri Derneği için bağış toplanmıştı.
3 / 45

İtfaiyeciler bu sene Avustralya Hayvanat Bahçesi Yaban Hayatı Hastanesi için kameralara poz verdi. Her yıl farklı bir temayla kamera karşısına geçen itfaiyeciler bu sene kedi köpek yavruları ve çeşitli vahşi hayvanlarla poz verdiler.
4 / 45

Bu güzel pozları yakalayabilmek için itfaiyeciler ve fotoğrafçılar tam 17 gün ter döktüler. 2019 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
5 / 45

6 / 45

7 / 45

8 / 45

9 / 45

10 / 45

11 / 45

12 / 45

13 / 45

14 / 45

15 / 45

16 / 45

17 / 45

18 / 45

19 / 45

20 / 45

21 / 45

22 / 45

23 / 45

24 / 45

25 / 45

26 / 45

27 / 45

28 / 45

29 / 45

30 / 45

31 / 45

32 / 45

33 / 45

34 / 45

35 / 45

36 / 45

37 / 45

38 / 45

39 / 45

40 / 45

41 / 45

42 / 45

43 / 45

44 / 45

45 / 45

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya Hayvan Hakları itfaiyeci 2019 takvimi

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dev patlama! Hava üssünde F-16'ları yanlışlıkla vurdular

Dev patlama! Hava üssünde F-16'ları yanlışlıkla vurdular

Skandalın böylesi! Çıplak ve bağlanmış haldeki fotoğraflarını mail atınca...

Skandalın böylesi! Çıplak ve bağlanmış haldeki fotoğraflarını mail atınca...

Dikkat! Akdeniz için tsunami uyarısı verildi

Dikkat! Akdeniz için tsunami uyarısı verildi

Skandal açıklama: Ortadoğu'nun tamamı İsrail gibi olmalı

Skandal açıklama: Ortadoğu'nun tamamı İsrail gibi olmalı

Şaşırtan karar! İdam cezasını kaldırdı

Şaşırtan karar! İdam cezasını kaldırdı

ABD açıkladı: Rusya'dan daha tehlikeli!

ABD açıkladı: Rusya'dan daha tehlikeli!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.