2019 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi görücüye çıktı

Sosyal medyada büyük ilgi çeken karelerde itfaiyeciler bu kez de hayvan hastanesi için poz verdi. Geçtiğimiz yıl yapılan çekimlerle de Çocuk Hastaneleri Derneği için bağış toplanmıştı. Gelenek halini alan itfaiyeci takvim çekimleri 1993 yılından beri sürdürülüyor. İşte 2019 yılı için verdikleri pozlarla Avustralyalı itfaiyeciler...

1 / 45 Geleneksel olarak her yıl yayınlanan Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi görücüye çıktı. 2019 takvimi için itfaiyeciler hayvan hastanesi için objektif karşısına geçti. Hayvanlar yararına satışa çıkacak 2019 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi'nde itfaiyecilerin yavru hayvanlar ile verdiği pozlar sosyal medyada ilgi gördü.

2 / 45 Avustralyalı itfaiyeciler geleneksel olarak hazırlanan yeni yıl takvimi için kamera karşısına poz verdi. 1993 yılından beri seksi itfaiyeci fotoğrafları kullanarak hazırlanan takvimin gelirleriyle geçtiğimiz yıl Çocuk Hastaneleri Derneği için bağış toplanmıştı.

3 / 45 İtfaiyeciler bu sene Avustralya Hayvanat Bahçesi Yaban Hayatı Hastanesi için kameralara poz verdi. Her yıl farklı bir temayla kamera karşısına geçen itfaiyeciler bu sene kedi köpek yavruları ve çeşitli vahşi hayvanlarla poz verdiler.

4 / 45 Bu güzel pozları yakalayabilmek için itfaiyeciler ve fotoğrafçılar tam 17 gün ter döktüler. 2019 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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