2019 Honda Civic VS 2019 Volkswagen Golf | Tarafını Seç!

Tasarım konusuna baktığımızda Honda Civic daha sportif görünüyor. Volkswagen Golf ise daha mütevazi bir tasarımla karşımızda. LED gündüz farları Honda’yı ön bölümde daha çekici göstermiş. Golf’te ise sunulan farlar aydınlatma konusunda başarılı. Arka bölümde yine sportiflik algısını Civic daha fazla ön plana çıkarıyor. Bunu destekleyen detaylar ise büyük arka kanat ve difizör oluyor.

Volkswagen’in kokpiti diğer Volkswagen modelleriyle birebir benzer. Malzeme kalitesi yeterli seviyede. Orta konsoldaki ekran kullanışlı. Kullanımı da oldukça kolay. Honda Civic kokpitte ise kalite konusunda başarılı. Ama iç mekanda kullanılan eşya gözleri Civic’te daha iyi.

Honda Civic, 1.6 dizel motor yer alıyor. Dizel motor 120 Bg güç ve 300 Nm tork değeri sunuyor. 0-100 km/s hızını 9.8 saniyede tamamlıyor. Modelin tüketim değeri ise 3.5 litre. Volkswagen Golf ise 1.6 litrelik dizel motor ile geliyor. 1.6 litrelik dizel motor 115 Bg güç üretiyor. Motorun tork değeri ise 250 Nm tork. 0-100 km/s hızlanmasını 10.5 saniye. Yakıt tüketim değeri ise 3.9 litre.