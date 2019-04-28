2019 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi, rütbeli subay ve astsubayları yetiştirmek üzere eğitim veren bir kurumdur. Diğer yüksek öğrenin kurumlarının aksine öğrenci alımlarını daha titiz ve uzun bir zaman aralığında tamamlar. 2019 yılı öğrenci alımlarının ilk adımı tamamlandı. 7 Nisan’da yapılan sınav sonrasında sonuçlar açıklandı ve önümüzdeki günlerde adayları tercih süreci bekliyor. Adayların belirlenen süreler içerisinde tercihlerini tamamlamış olmaları bir sonraki aşamaya geçmeleri ve hak kaybına uğramamaları için önemli.

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TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?



Sınav sonuçlarını https://ais.osym.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenen adaylar bu puanlara göre tercihlerini tamamlayacaklar. Tercihler 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinden tercihlerini yapabilecekler. Bu aşamada tercihlerini yapmamış olanlar sınavda yüksek puan almış olsalar bil e 2. seçim aşamasına katılma haklarını kaybedecekler. 2. seçim aşaması göre Ankara Kara Harp Okulu Komutanlığında yapılacak. Adaylar tercihlerini Harp Okulları ya da Astsubay Meslek Yüksekokullarından yana kullanabilirler. Kadın adaylar sadece Harp Okulları için başvuru yapabilecekler. Adayların yerleştirme işlemleri ilk tercihlerinden başlayarak yapılacak. İlk tercihlerine puanları yetmeyen adaylar sonraki tercihlerine yerleştirilebilirler.